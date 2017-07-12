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≡ 12 июля из Костаная на юг области выезжает исследовательская экспедиция «По следам Кейки батыра» 		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
12 июля из Костаная на юг области выезжает исследовательская экспедиция «По следам Кейки батыра»
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.07.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
О целях ее в областном пресс-клубе рассказали организаторы — члены общественного объединения «Нур Шанырак». Один из участников брифинга, профессор Калкаман Жакып назвал Кейки батыра «последним Робин Гудом великой Степи».
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Интересно
Re: 12 июля из Костаная на юг области выезжает исследовательская...




Отправлено: 12.07.17 - 09:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Довольно интересное событие. А насчет того что приедет множество высоких гостей, в том числе ученых, пройдет научно-практическая конференция. Хотелось бы узнать каких именно гостей и на какую тему будет конференция?

Ерлан
Re: 12 июля из Костаная на юг области выезжает исследовательская...




Отправлено: 12.07.17 - 10:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не знаю насколько будет полезной данная экспедиция но я рад что начались движения по изучению истории нашего государства, начали возобновлять имена наших батыров.
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