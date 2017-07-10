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§ NG.kz
Когда же озеленять научимся?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.07.17 - 15:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Прекрасный праздник сабантуй устроили в эти выходные на костанайской набережной. Хватало веселья, интересных людей. Только уюта не хватало. Потому что голая она, ни деревьев, ни травы. Когда научимся делать как положено?
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Я против
Re: Когда же озеленять научимся?




Отправлено: 11.07.17 - 21:24
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: Когда же озеленять научимся?
Ваш земляк


(Пользователи)
Сообщений: 992
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.07.17 - 09:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Это же дорого.

"Дорого" ЛэндКрузер заправлять! Сколько их, кстати, закупили?!
Профайл

§ Victor Yang
Re: Когда же озеленять научимся?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8770
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.07.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ваш земляк:
"Дорого" ЛэндКрузер заправлять

Ну тут как посмотреть. Если в ПСД изначально не был заложен рулонный газон - с чего бы подрядчику тратить на него деньги?
Профайл
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Страница 3 из 3«123
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