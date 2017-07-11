Цитата: В соответствии с этим документом каждый производитель будет регистрировать стоимость производимых лекарств на условиях «франко-завод». Оно включает в себя базисное условие поставки, то есть стоимость лекарства на территории завода. Цены предоставляются каждым производителем, за достоверность предоставленной информации он несет ответственность.



Для понимания.

Условия "франко-завод" это в наших терминах "самовывоз".

Производитель отпускает товар со склада на заводе, и всю дальнейшую ответственность и риски несёт покупатель.



Ни о каких обязанностях производителя по публикации стоимости товара, её достоверности - речи не идёт, это важный момент. Цена может быть разная для разных покупателей, и вообще это коммерческая тайна :)