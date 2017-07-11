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§ NG.kz
В Казахстане запретят повышать цены на лекарства при их дефиците
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Казахстане запретят повышать цены на лекарства при их дефиците, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на министра здравоохранения РК Елжана Биртанова. «В соответствии с поручением Главы государства, данном в Послании народу Казахстана, Министерству здравоохранения необходимо ввести систему регулирования цен на все лекарственные средства в срок до конца текущего года.
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Тобол
Re: В Казахстане запретят повышать цены на лекарства при их...




Отправлено: 11.07.17 - 16:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лекарство,которое мне необходимо,в аптеках стоит 11000 баночка, мне ее хватает на месяц,а в Челябинске 5000 если перевести по курсу на наши деньги.Аптеки наглеют,цены накручивают.Пора их прижать,а то обнаглели.Раньше за спекуляцию сажали,а сейчас это бизнесом называется.

§ Валентин
Re: В Казахстане запретят повышать цены на лекарства при их...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6211
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.07.17 - 18:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
В соответствии с этим документом каждый производитель будет регистрировать стоимость производимых лекарств на условиях «франко-завод». Оно включает в себя базисное условие поставки, то есть стоимость лекарства на территории завода. Цены предоставляются каждым производителем, за достоверность предоставленной информации он несет ответственность.


Для понимания.
Условия "франко-завод" это в наших терминах "самовывоз".
Производитель отпускает товар со склада на заводе, и всю дальнейшую ответственность и риски несёт покупатель.

Ни о каких обязанностях производителя по публикации стоимости товара, её достоверности - речи не идёт, это важный момент. Цена может быть разная для разных покупателей, и вообще это коммерческая тайна :)
Профайл

андрей
Re: В Казахстане запретят повышать цены на лекарства при их...




Отправлено: 11.07.17 - 18:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пугает слово "дефицит" , что совсем всё плохо ??? НГ так и не выясняет почему пропали за три месяца годовая поставка по ХОБЛ и астме стоимостью от 14 да 24 тысяч тенге . Да и государство как замерло , одни форумы да выставки , ни чего конкретного что бы подняло экономику . На воровстве ловят уже даже не мелкую ,а ооочень мелкую рыбёшку , воруют короче все кому не лень ,а сколько не ловится ????

§ Валентин
Re: В Казахстане запретят повышать цены на лекарства при их...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6211
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.07.17 - 19:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тут ведь что забавно.

Всю жизнь слышу, что невидимая рука рынка расставит всё по своим местам.
Что люди будут покупать там где дешевле, а тот кто продаёт дороже - разорится.

И тут вдруг выясняется, что разные цены - это плохо, надо чтобы цены были везде одинаковые.
Профайл

Все просто
Re: В Казахстане запретят повышать цены на лекарства при их...




Отправлено: 12.07.17 - 07:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Валентин:
Цена может быть разная для разных покупателей, и вообще это коммерческая тайна :)

Конечно разная, но она прозрачная для контролирующих органов. И вся сделка, с момента продажи и до фактического ввоза просматривается.

59
Re: В Казахстане запретят повышать цены на лекарства при их...




Отправлено: 12.07.17 - 09:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Тобол:
Раньше за спекуляцию сажали,а сейчас это бизнесом называется.

"Бизнес" на больных, стариках, инвалидах. Что ж деньги не пахнут. Не боятся ни бога ни чёрта!
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