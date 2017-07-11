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≡ В Костанае обнаружен труп пропавшего 4 июля Игоря Коцкого		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В Костанае обнаружен труп пропавшего 4 июля Игоря Коцкого
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Тело ребенка, по нашим данным, обнаружила 11 июля между 16 и 17 часами группа волонтеров, ведущая поиски мальчика на воде. В штабе волонтеров подтвердили, что тело было опознано близкими.
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гость
Re: В Костанае обнаружен труп пропавшего 4 июля Игоря Коцкого




Отправлено: 12.07.17 - 00:53
Комментарий удален модератором.

клован
Re: В Костанае обнаружен труп пропавшего 4 июля Игоря Коцкого




Отправлено: 12.07.17 - 00:57
Комментарий удален модератором.

гость
Re: В Костанае обнаружен труп пропавшего 4 июля Игоря Коцкого




Отправлено: 12.07.17 - 00:58
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: В Костанае обнаружен труп пропавшего 4 июля Игоря Коцкого
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 689
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.07.17 - 08:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:

Вот только здесь не надо срач свой привычный разводить!
Прояви уважение к горю родителей и родственников.
Поиск пропавших -одна из основных обязанностей органов следствия (полиции). Справляются они с ней посредственно.
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Реке
Re: В Костанае обнаружен труп пропавшего 4 июля Игоря Коцкого




Отправлено: 12.07.17 - 08:55
Комментарий удален модератором.

§ 74
Re: В Костанае обнаружен труп пропавшего 4 июля Игоря Коцкого
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4086
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.07.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
А еще чего?
Они вам что - поисковый отряд что ли?
У полиции основная задача - охрана правопорядка и очищение общества от преступников

бугага, давно так не ржал... жги еще. Отличный стеб. Красавчик!
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людмила
Re: В Костанае обнаружен труп пропавшего 4 июля Игоря Коцкого




Отправлено: 12.07.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Очень жаль мальчика, соболезную родителям и родным Игоречка!

§ dasha
Re: В Костанае обнаружен труп пропавшего 4 июля Игоря Коцкого
dasha


(Пользователи)
Сообщений: 5
Регистрация: 12.12.16
Отправлено: 12.07.17 - 10:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Соболезнования родителям и близким.Светлая память тебе малыш
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