Эго Re: Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после... #6







Отправлено: - 22:30 Товарищи, я там был в Осьминоге на выходных. О какой реконструкции идет речь??? Пусть опубликуют ПСД, зайдите во внутрь и увидите старье, которое не стоит и 100 млн тенге. Только увидел что вывели какие-то воздухоотводы с подвала (похоже калориферы), поставили пару тепловых пушек, и увеличили количество батарей. Таким образом повысив эксплуатационные расходы на содержание, а следовательно к увеличению стоимости билетов (взр 2000, детский 1000). Но вы посмотрите на эти устарелые стеклопакеты, на металлоконструкции, их надо было менять в первую очередь, все в удручающем состоянии. Они провели реконструкцию, мои тапочки смеялись, я больше туда ни ногой, так как даже летом прохладно и вода не прогрета до комфорта. А в доверительное почему хотят отдать, так как при доверительном управлении легче по решению комиссии куда надо, прокуратуре надо посмотреть этот момент.