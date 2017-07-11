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≡ Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после ремонта хотят не продать, а для начала отдать частникам в доверительное управление		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после ремонта хотят не продать, а для начала отдать частникам в доверительное управление
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такую рекомендацию продавцу — акимату Костаная направило управление финансов. О ходе приватизации объектов госсобственности сегодня, 11 июля, на брифинге в пресс-клубе рассказала руководитель управления финансов Алма ЖУСУПОВА.
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+19
Re: Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после...




Отправлено: 11.07.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По пользуется а потом как настанет время ремонтировать, назад вернет. И вообще после реконструкции в осьминоге очень холодно.

+111
Re: Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после...




Отправлено: 11.07.17 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Задрали цены!! Теперь никто ходить не будет!! Гримасы дикого капитализма!! Прибыль любой ценой!! А люди мусор!!

жадорпытоиди
Re: Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после...




Отправлено: 11.07.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вложили в том и этом году сотни миллионов.
Если продавать, то сейчас, когда цена после свежих ремонтов максимальная. А так, как симпатичная предлагает, это будет почти в убыток бюджету и как будто заранее определенным лицам,т.е.усматриваются признаки к.п.

Антон
Re: Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после...




Отправлено: 11.07.17 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там и раньше не было тепло.

§ Грибоедов
Re: Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 11.07.17 - 22:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Отремонтируют за госсчет, отдадут частникам. Частники угрохают, затем государство снова отремонтирует и отдаст в частные руки.
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Эго
Re: Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после...




Отправлено: 11.07.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Товарищи, я там был в Осьминоге на выходных. О какой реконструкции идет речь??? Пусть опубликуют ПСД, зайдите во внутрь и увидите старье, которое не стоит и 100 млн тенге. Только увидел что вывели какие-то воздухоотводы с подвала (похоже калориферы), поставили пару тепловых пушек, и увеличили количество батарей. Таким образом повысив эксплуатационные расходы на содержание, а следовательно к увеличению стоимости билетов (взр 2000, детский 1000). Но вы посмотрите на эти устарелые стеклопакеты, на металлоконструкции, их надо было менять в первую очередь, все в удручающем состоянии. Они провели реконструкцию, мои тапочки смеялись, я больше туда ни ногой, так как даже летом прохладно и вода не прогрета до комфорта. А в доверительное почему хотят отдать, так как при доверительном управлении легче по решению комиссии куда надо, прокуратуре надо посмотреть этот момент.

Нур
Re: Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после...




Отправлено: 11.07.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Меня поражает зачем акимат строит новые спортобъекты, в том числе бассейны, если все на приватизацию потом

§ Валентин
Re: Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после...
Валентин


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 6211
Регистрация: 23.12.06
Отправлено: 11.07.17 - 22:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нур:
зачем акимат строит новые спортобъекты, в том числе бассейны, если все на приватизацию потом


Зачем что доходы нужно приватизировать, а убытки национализировать.
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§ Солнышко
Re: Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после...
Солнышко


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1145
Регистрация: 24.08.09
Отправлено: 11.07.17 - 23:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в Ледовом дворце вновь базар! Дети занимаются на автомобильной парковке, а в спортивном сооружении благополучно торгуют шубами, индийским ширпотребом. Кстати, следов реконструкции и капитального ремонта в Ледовом дворце тоже не наблюдается.
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§ drakon
Re: Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 11271
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.07.17 - 23:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Солнышко:
Кстати, следов реконструкции и капитального ремонта в Ледовом дворце тоже не наблюдается.

Вот ,кстати,и тема-для журналистского расследования. Можно назвать: "Затраты и результаты... :lol:
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Читатель 1
Re: Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после...




Отправлено: 12.07.17 - 00:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно, чем думали, когда строили изначально? Нужны ли были эти "затеи"?

141
Re: Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после...




Отправлено: 12.07.17 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Вот ,кстати,и тема-для журналистского расследования. Можно назвать: "Затраты и результаты... :lol:

Чьи-то тапочки смеются!!! Какое расследование? Журналистское? Где? В нашей газете???

§ antonK
Re: Ледовый дворец и аквапарк-«осьминог» в Костанае после...
antonK


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 743
Регистрация: 06.09.12
Отправлено: 12.07.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ремонт осминожки прошел на ура)
Как бежала вода с крыши так и бежит
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