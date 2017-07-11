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§ NG.kz
Суд над членами транснациональной ОПГ по сбыту героина начался в Костанае
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28857
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.07.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Первое заседание по громкому делу состоялось сегодня, 11 июля, в Специализированном межрайонном суде по уголовным делам. На скамье подсудимых — криминальный авторитет Зинит-Хан Мурзамуратов, известный как Манай, кыргызский поставщик героина Ильхом Мамадалиев и 11 сбытчиков из числа наркозависимых.
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§ 112
Re: Суд над членами транснациональной ОПГ по сбыту героина...
112


(Пользователи)
Сообщений: 3925
Регистрация: 16.03.12
Отправлено: 11.07.17 - 18:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну кто то же крышевал эту одну из точек..
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ансвер
Re: Суд над членами транснациональной ОПГ по сбыту героина...




Отправлено: 11.07.17 - 19:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда посадили два десятка наркодилеров с Асылбаевой или как ее, тогда пошли в зону десяток офицеров, а генерал попросту чуть раньше ушел в резерв. Создается ощущение, что теперь это просто бизнес в глазах элиты, то, что он нелегальный как бы даже на руку дилерам-дороже, доход больше. Ребятам перед "клеткой" без улыбок бы надо, ведь сидящие в клетке и их подельники на свободе опасны и для их детей.

Ого-го
Re: Суд над членами транснациональной ОПГ по сбыту героина...




Отправлено: 11.07.17 - 20:33
Комментарий удален модератором.

героин
Re: Суд над членами транснациональной ОПГ по сбыту героина...




Отправлено: 11.07.17 - 21:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Опять из простых наркоманов слепили ОПГ.

§ Грибоедов
Re: Суд над членами транснациональной ОПГ по сбыту героина...
Грибоедов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 417
Регистрация: 12.04.12
Отправлено: 11.07.17 - 22:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пасаны тратили бабки на татухи.
Профайл

азат
Re: Суд над членами транснациональной ОПГ по сбыту героина...




Отправлено: 12.07.17 - 08:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
585 млн тенге это уже не мелочь и это буквально за пару лет. То, что он кому то отстегивал, это уже факт.

Мнение
Re: Суд над членами транснациональной ОПГ по сбыту героина...




Отправлено: 12.07.17 - 09:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В банках действует законодательство по антитеррору. Как данный банк тем более СБ проворонили такие подозрительные переводы
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