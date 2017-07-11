ансвер Re: Суд над членами транснациональной ОПГ по сбыту героина... #2







Отправлено: - 19:35 Когда посадили два десятка наркодилеров с Асылбаевой или как ее, тогда пошли в зону десяток офицеров, а генерал попросту чуть раньше ушел в резерв. Создается ощущение, что теперь это просто бизнес в глазах элиты, то, что он нелегальный как бы даже на руку дилерам-дороже, доход больше. Ребятам перед "клеткой" без улыбок бы надо, ведь сидящие в клетке и их подельники на свободе опасны и для их детей.