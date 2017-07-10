NG.kz Когда же озеленять научимся?



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 28857

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:00 Прекрасный праздник сабантуй устроили в эти выходные на костанайской набережной. Хватало веселья, интересных людей. Только уюта не хватало. Потому что голая она, ни деревьев, ни травы. Когда научимся делать как положено?

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