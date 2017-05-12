1504 Re: В управлении финансов Костанайской области назначили... #4







Отправлено: - 19:54 """""""""Все четверо просидели в креслах руководителей """"""""""""""

Смешная формулировка. Я то думала, они руководят в этих самых креслах.... А вообще, закон, какой-то непонятный. Если руководитель за столько лет, добился хороших результатов, у него высокая квалификация ИМЕННО в этой отрасли, зачем менять? Если так думают бороться с коррупцией, не проще-ли законодательство в этой части ужесточить??

"""""""Руководителю предлагают аналогичную по статусу должность""""""

Что, кроме статуса ничего не волнует, что-ли?.......