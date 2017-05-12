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§ NG.kz
В управлении финансов Костанайской области назначили руководителя, в управлении физкультуры и спорта - сняли
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководителем управления финансов Костанайской области в четверг, 11 мая, была назначена 49-летняя Алма ЖУСУПОВА, до этого занимавшая должность заместителя руководителя этого ведомства.
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спорт
Re: В управлении финансов Костанайской области назначили...




Отправлено: 12.05.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Финансирование спорта становится прозрачным!

совдеп
Re: В управлении финансов Костанайской области назначили...




Отправлено: 12.05.17 - 17:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
спорт:
Финансирование спорта становится прозрачным!

А до этого все 25 лет оно было непрозрачным и там мутили всякую муть.
Теперь бы разобраться в этом болоте.

Житель
Re: В управлении финансов Костанайской области назначили...




Отправлено: 12.05.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А как же акимы в сёлах сидят по 20 лет штаны протирают и кожаные кресла?Они что не на госслужбе?

1504
Re: В управлении финансов Костанайской области назначили...




Отправлено: 12.05.17 - 19:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"""""""""Все четверо просидели в креслах руководителей """"""""""""""
Смешная формулировка. Я то думала, они руководят в этих самых креслах.... А вообще, закон, какой-то непонятный. Если руководитель за столько лет, добился хороших результатов, у него высокая квалификация ИМЕННО в этой отрасли, зачем менять? Если так думают бороться с коррупцией, не проще-ли законодательство в этой части ужесточить??
"""""""Руководителю предлагают аналогичную по статусу должность""""""
Что, кроме статуса ничего не волнует, что-ли?.......

ааа
Re: В управлении финансов Костанайской области назначили...




Отправлено: 12.05.17 - 20:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это что у нее на мониторе?
Матрица?!
:-o

§ yeti91
Re: В управлении финансов Костанайской области назначили...
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 12.05.17 - 20:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда это у нас стали проверять -"квалификационные требования"или это сейчас так называется когда человек деньги-откат собирает для должности
Профайл

2
Re: В управлении финансов Костанайской области назначили...




Отправлено: 12.05.17 - 21:07
Комментарий удален модератором.

Джек
Re: В управлении финансов Костанайской области назначили...




Отправлено: 12.05.17 - 22:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Все правильно. Поддерживаем.

kostyk777
Re: В управлении финансов Костанайской области назначили...




Отправлено: 13.05.17 - 00:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
тотал командеррррр, но под ним винда

Олег
Re: В управлении финансов Костанайской области назначили...




Отправлено: 13.05.17 - 06:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Хорошие и достойные руководители.удачи им.
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