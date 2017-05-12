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§ NG.kz
про евровидение
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 08:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кто-нибудь знает , почему из наших никто не поехал на евровидение , или проявили солидарность к россиянам. И по тв тоже молчат , даже по новостям ни слова , однако мне кажется так жить нельзя , совсем отдаляемся от цивилизации
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§ Victor Yang
Re: про евровидение
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8430
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.05.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
с момента покупки они становятся именными

Ты опять придумываешь?
https://glubokoe.gov.kz/uploads/files/2017/02/02/proekta-po-oformleniyu-biletov-na-vystavku-ekspo-2017.pdf
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112
Re: про евровидение




Отправлено: 12.05.17 - 15:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уш..
По 2000 распродают билеты..
У нее кстати на 20е июля..

Кайрат
Re: про евровидение




Отправлено: 12.05.17 - 17:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Да уш..
По 2000 распродают билеты..
У нее кстати на 20е июля..

братуха вранье все там мертвые номера пробывал связатся.

дядя Вася
Re: про евровидение




Отправлено: 12.05.17 - 18:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
Ответы были типа: а что это такое; мы его не смотрим; это что за конкурс, де бородатая тетка пела?; это где поют геи и т.д...

правильно вообще нужно запретить западных псевдозвезд, то ли дело у нас к примеру мы с женой смотрим и любим А. Пугачеву, Киркорова в течении десятка лет сопереживать их любви разводу, а потом удивляться как он умудрился забеременеть и родить детей и наблюдать как они растут, а когда узнал что А. Пугачева забеременела так жена ночи не спала переживала что бы благополучно разродилась, а когда показали детей Киркорова жена разрыдалась и даже открыла свою заначку и позволила мне расслабится и выпить сама она не пьет, а я дурак то же расслабился и взболтнул по пянье, что он то как бы не той ориентации и детей теоретический быть не может, и еще у меня были сомнения было кесаревое или нет, так жена чуть с дому меня не выгнала, поссорилась жена с родственницой, то же из за них то же из за них там был замешан Галкин че то то же сказала о нем плохое, в свободное время смотрим телевидение а больше концерты Пугачевой , Киркорова. благо все праздники только их показывают, живем их жизнью, не нужно нам всяких скорпионов, меркури и всяких там фабиан у нас свой ценности и мы их никуда не отдадим.

§ Алиса
Re: про евровидение
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3166
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.05.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дядя Вася:
к примеру мы с женой

как у вас с женой все запущенно, мама дарагая.....
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§ Ваш земляк
Re: про евровидение
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.05.17 - 22:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:

Цитата:
дядя Вася:
жена разрыдалась и даже открыла свою заначку и позволила мне расслабится и выпить сама она не пьет, а я дурак то же расслабился

Теперь понятно, почему так?
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элюминэйт
Re: про евровидение




Отправлено: 13.05.17 - 03:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На счет цивилизации, может уже видели в сети демотиваторы, но скину: европейские лидеры (уже далеко даже не 30 лет) не имеющие детей - Макрон (Франция), Мэй (Британия), Шотландия (Штургеон), Джентилони (Италия), Меркель (ФРГ), Беттель (Люкс.), Лёвфен (Швец.), Рютт (Голланд.), Юнкер (Еврокомиссия). Европа: привет, беженцы! Беженцы: Европа, давай дасвидания!
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