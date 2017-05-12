Цитата: Алиса:

Ответы были типа: а что это такое; мы его не смотрим; это что за конкурс, де бородатая тетка пела?; это где поют геи и т.д...

правильно вообще нужно запретить западных псевдозвезд, то ли дело у нас к примеру мы с женой смотрим и любим А. Пугачеву, Киркорова в течении десятка лет сопереживать их любви разводу, а потом удивляться как он умудрился забеременеть и родить детей и наблюдать как они растут, а когда узнал что А. Пугачева забеременела так жена ночи не спала переживала что бы благополучно разродилась, а когда показали детей Киркорова жена разрыдалась и даже открыла свою заначку и позволила мне расслабится и выпить сама она не пьет, а я дурак то же расслабился и взболтнул по пянье, что он то как бы не той ориентации и детей теоретический быть не может, и еще у меня были сомнения было кесаревое или нет, так жена чуть с дому меня не выгнала, поссорилась жена с родственницой, то же из за них то же из за них там был замешан Галкин че то то же сказала о нем плохое, в свободное время смотрим телевидение а больше концерты Пугачевой , Киркорова. благо все праздники только их показывают, живем их жизнью, не нужно нам всяких скорпионов, меркури и всяких там фабиан у нас свой ценности и мы их никуда не отдадим.