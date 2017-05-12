74 Re: Участвовать в едином национальном тестировании в 2017 году... #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3892

Регистрация: 06.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 16:09 «Отмечу, что вопросы пробного тестирования никогда не входили и не будут входить в базу данных ЕНТ. В этой базе данных 40 тыс вопросов на казахском языке и 40 тыс на русском. Они готовы. Сейчас находятся в секретном режиме. По специальным требованиям идет их распечатка», — сказал Алимкулов на пресс-конференции в СЦК.



Спикер акцентировал, что разработчики имеют право включать в пробные тесты вопросы об известных личностях.



«В этом году мы ввели грамотность чтения. Это предполагает понимание сути текста, извлечение необходимой информации, которая, на наш взгляд, пригодится для обучения в вузах. В этой связи мы не исключаем, что будем составлять вопросы о Димаше Кудайбергенове и так далее на уровне пробных тестов», — резюмировал он.



Напомним, ранее министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев сообщил о подготовке к тестам вопросов о Геннадии Головкине и Димаше Кудайбергенове.