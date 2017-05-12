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≡ Участвовать в едином национальном тестировании в 2017 году будут более 95 тысяч детей		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Участвовать в едином национальном тестировании в 2017 году будут более 95 тысяч детей
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В 2017 году школу заканчивают 130 тыс. выпускников. Желание сдавать единое национальное тестирование изъявили более 95 тыс. детей. Такие цифры озвучила на брифинге в СЦК в пятницу, 12 мая, вице-министр образования Эльмира СУХАНБЕРДИЕВА.
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§ 74
Re: Участвовать в едином национальном тестировании в 2017 году...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3892
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.05.17 - 16:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Добро пожаловать в РФ за образованием!
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§ 74
Re: Участвовать в едином национальном тестировании в 2017 году...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3892
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.05.17 - 16:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Не увидят выпускники и вопросов о Димаше КУДАЙБЕРГЕНОВЕ

а как же вопросы о зубах (их количестве) любимого коня ( о бай съели поди) Чингиз хана????
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§ 74
Re: Участвовать в едином национальном тестировании в 2017 году...
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3892
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.05.17 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
«Отмечу, что вопросы пробного тестирования никогда не входили и не будут входить в базу данных ЕНТ. В этой базе данных 40 тыс вопросов на казахском языке и 40 тыс на русском. Они готовы. Сейчас находятся в секретном режиме. По специальным требованиям идет их распечатка», — сказал Алимкулов на пресс-конференции в СЦК.

Спикер акцентировал, что разработчики имеют право включать в пробные тесты вопросы об известных личностях.

«В этом году мы ввели грамотность чтения. Это предполагает понимание сути текста, извлечение необходимой информации, которая, на наш взгляд, пригодится для обучения в вузах. В этой связи мы не исключаем, что будем составлять вопросы о Димаше Кудайбергенове и так далее на уровне пробных тестов», — резюмировал он.

Напомним, ранее министр образования и науки РК Ерлан Сагадиев сообщил о подготовке к тестам вопросов о Геннадии Головкине и Димаше Кудайбергенове.
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12
Re: Участвовать в едином национальном тестировании в 2017 году...




Отправлено: 12.05.17 - 16:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Добро пожаловать в РФ за образованием!

Извините,но в Республике Беларусь оно ещё лучше! Котируется на европейском уровне,без обязательств его потверждения!

112
Re: Участвовать в едином национальном тестировании в 2017 году...




Отправлено: 12.05.17 - 16:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Добро пожаловать в РФ за образованием!

У вас спецы выезжают на Запад, наши к вам..
Качество смотрю человекуса у вас падает стремительно..
У меня товарищ с Владивостока плюнул на этих понаехавших, которые за бесценок дизеля собирают и поскакал в Европу, в Англию, делать дизеля за нормальные деньги..
А там говорит собирают дизеля в основном граждане солнечного Узбекистана..

112
Re: Участвовать в едином национальном тестировании в 2017 году...




Отправлено: 12.05.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Россию въезжаешь, а вокруг все братья..
Казахи, молдаване, украинцы, узбекистонцы..
И главное все все специалисты..
Кстати, на днях приезжает на всегда сюда товарищ, который в Сочи решил себя попробовать..
Не получилось..
Тут у него дело какое никакое, СТО сдает в аренду, сам подрабатывал плюс к этому, жена работала, хватало.
Туда сунулся, один там, а 30 тысяч маловато.
Это жилье халява и питание.
А если жена с ребенком и хату покупать или снимать..
А тут огромный особняк у него, в 200 квадратов, двор, все в центре практически..
Наконец то опомнился, ему неохота было говорить, теперь сам убедился..

112
Re: Участвовать в едином национальном тестировании в 2017 году...




Отправлено: 12.05.17 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Братан по матери туда дочку в Курган учиться отошлет.
Там поддержка неплохая, его жены племяш по дзюдо в резерве в России стоит, дочка каратистка тут, по шее любому мужику наверно даст.
А маленькая какая то и худенькая.
Первые места на Казахстана, хотя не занималась практически..

тала
Re: Участвовать в едином национальном тестировании в 2017 году...




Отправлено: 12.05.17 - 18:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Думаю, что никакого барьера для поступления в вузы в связи со сдачей экзаменов – нет. Здесь все очень четко прописано. Наоборот, детям облегчили задачу. Итоговую аттестацию, то, что было пройдено за 11 лет в школе, ребенок будет сдавать в стенах своей школы и готовиться по билетам. Никакого ажиотажа по поступлению не будет.

§ bgb
Re: Участвовать в едином национальном тестировании в 2017 году...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3467
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.05.17 - 03:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
проблема больше в том, что ент у нас возвели в ранг чего-то государственного! обставили заслонами омона и кнб, напичкали их аппаратурой, глушилками... даже акимы отчитываются по ент!!!
а детей уже всех так запугали, что удивляюсь, почему среди них инфарктников еще не было...
а вопросы про димаша и головкина - это пробный бред от министерских!!!
смотрю, уже проложили дорожку наши в чешские вузы! молодцы, конечно!!! но надо понимать, что в таком случае ребенку лучше остаться в этой чехии на пмж.... 8-)
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