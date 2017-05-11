bgb Re: В стране цезарей, гондольеров и Медичи #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3467

Регистрация: 23.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 03:05 а мне венеция не очень понравилась - толкотня, сырость и много грязи по утрам. гондольеры петь отказываются даже за деньги! говорят, раньше пели, чтобы другие гондольеры за поворотом услыхали и не столкнулись, а сейчас нужды нет. и мило так улыбаются...

а мне кажется, что этим они рушат старую красивую традицию. чем-то они мне таксистов напоминают: свой ценовой сговор, своя компашка...