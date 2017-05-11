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≡ В стране цезарей, гондольеров и Медичи		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
В стране цезарей, гондольеров и Медичи
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В интервью Владимиру Познеру на вопрос о том, какой город она непременно советовала бы посетить, если у путешественника мало времени на знакомство с ее страной, итальянская актриса Моника Беллуччи, не колеблясь, ответила: «Рим!» В марте этого года жительнице Астаны Любови ЛИХОГРАЙ довелось смотреть на Италию всего 7 дней, и Рим первым был в списке.
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§ 74
Re: В стране цезарей, гондольеров и Медичи
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3892
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 11.05.17 - 11:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
отличный отдых
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§ bgb
Re: В стране цезарей, гондольеров и Медичи
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3467
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.05.17 - 03:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а мне венеция не очень понравилась - толкотня, сырость и много грязи по утрам. гондольеры петь отказываются даже за деньги! говорят, раньше пели, чтобы другие гондольеры за поворотом услыхали и не столкнулись, а сейчас нужды нет. и мило так улыбаются...
а мне кажется, что этим они рушат старую красивую традицию. чем-то они мне таксистов напоминают: свой ценовой сговор, своя компашка... 8-)
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