NG.kz Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 28176

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:21 99 процентов наших граждан помнят День Победы 9 Мая. Мы все этот праздник очень сильно любим и уважаем - это самое главное. Все остальное, я думаю, исходит от политики. Главная идеология в том, что мы любим и помним этот праздник и каждый год его отмечаем. Каждый год Глава государства к Вечному огню приносит цветы, поздравляет ветеранов

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