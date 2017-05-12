Надоел Re: Плохие новости - газ отпускают #24







Отправлено: - 01:34 Вот скажите мне пожалуйста, почему во всем плохом, что бы ущемить в чем то для жителей Казахстана смотрим на Россию??? Нас 16 млн, (в одной только Москве 25 млн). Почему не смотрите на Объединенные Арабские Эмираты? Многое можно от туда перенять.