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§ NG.kz
Плохие новости - газ отпускают
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 13:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Правительство готовит новогодний подарок казахстанцам. С 1 января 2018 года пойдут в рост цены на сжиженный газ, повсеместно используемый в быту и особенно любимый хозяевами «железных коней».

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Серж
Re: Плохие новости - газ отпускают




Отправлено: 12.05.17 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
...здешь все,когда дт стоило 10 бензин был 50,уровняли- потому что спрос возрос,придумают кучу заморочек,обьяснят -убедят,ну не может быть дт с газом быть вровень с бензой- себестоимость нета.А все остал ьное лапша.Которую мы и снимаем с ушей.

нурлыкунчиг
Re: Плохие новости - газ отпускают




Отправлено: 12.05.17 - 16:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ух какие жадные соседи , Карл, соседи
.то уголь весь вывезут . То газ. То лошадей.
Это они в мороз рвут трубы отопления и кализации, это зп нтх будет отклюсена через пару дней вода.
Еще они у нас вывезли все заводы фабрики хозяйства,фермы и совесть у правительства....

аргентинец
Re: Плохие новости - газ отпускают




Отправлено: 12.05.17 - 17:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
после посевной летом дизтопливо опять подорожает пишет Время

житель
Re: Плохие новости - газ отпускают




Отправлено: 12.05.17 - 17:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А после войны все ежегодно дешевело.???

Бывалый
Re: Плохие новости - газ отпускают




Отправлено: 12.05.17 - 18:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Серж:
уровняли- потому что спрос возрос

А с какого рожна он резко возрос?

§ yeti91
Re: Плохие новости - газ отпускают
yeti91


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 30.08.12
Отправлено: 12.05.17 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
92 под новый год 170-180 будет а газ 120-130 вот и разница
Профайл

112
Re: Плохие новости - газ отпускают




Отправлено: 12.05.17 - 20:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Газ должен быть дороже бензина, он же экономичный..
Примерно как зимняя соляра должен стоить..

Арт
Re: Плохие новости - газ отпускают




Отправлено: 12.05.17 - 22:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
думай что говоришь,на газу расход то поболее будет, чем на бензине

111-й
Re: Плохие новости - газ отпускают




Отправлено: 13.05.17 - 00:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Газ должен быть дороже бензина, он же экономичный..
Примерно как зимняя соляра должен стоить..

Ты вообще на лисапедке передвигаешься?

Надоел
Re: Плохие новости - газ отпускают




Отправлено: 13.05.17 - 01:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот скажите мне пожалуйста, почему во всем плохом, что бы ущемить в чем то для жителей Казахстана смотрим на Россию??? Нас 16 млн, (в одной только Москве 25 млн). Почему не смотрите на Объединенные Арабские Эмираты? Многое можно от туда перенять.

Медный
Re: Плохие новости - газ отпускают




Отправлено: 13.05.17 - 02:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Упоролся?

Извиняюсь за краткость изложения.
При нынешней цене за тонну проигрывает производитель, но на широкую ногу шагает ростовщик.
А при новой цене... сомневаюсь, что ростовщик снизит свою маржу.
Сейчас цена адекватная, если напнуть всех присосавшихся, и оставить тех кто за 10% будет работать.
Давайте снова послушаем россказни о свободном рынке и конкуренции, которая ведёт к снижению цены ;-)

Гость Р
Re: Плохие новости - газ отпускают




Отправлено: 13.05.17 - 02:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
житель:
А после войны все ежегодно дешевело.???

Кризис при капитализме это когда всё дорожает кроме рабочей силы, а следовательно содержательной части зарплаты
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