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≡ Владельцы Kсell оказались в сложной ситуации, выполняя приказ КНБ о прослушке		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Владельцы Kсell оказались в сложной ситуации, выполняя приказ КНБ о прослушке
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 11:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В феврале 2017 в КНБ РК опубликовал приказ председателя Комитета Карима Масимова об утверждении нового техрегламента о "требованиях к телекоммуникационному оборудованию по обеспечению проведения оперативно-розыскных мероприятий, сбора и хранения служебной информации об абонентах".
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112
Re: Владельцы Kсell оказались в сложной ситуации, выполняя...




Отправлено: 12.05.17 - 15:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сергей_я:
Следующий шаг, форумы. Хочешь написать что-то, укажи свое полное ФИО ну и номер документ

Мне уже ничего не страшно, я уже человеком с активной гражданской позицией стал тут, выложив все фото, имена, явки, пароли..
И в этом мне помог Уважаемый человек на форуме, которому я говорю Спасибо..

112
Re: Владельцы Kсell оказались в сложной ситуации, выполняя...




Отправлено: 12.05.17 - 15:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
555:
Но с другой стороны терроризм не дремлет!

С другой стороны просто Власть желает остаться вечной..
В ее глазах любой гражданин , критикующий власть, потенциальный вахабит..

Тракторист
Re: Владельцы Kсell оказались в сложной ситуации, выполняя...




Отправлено: 12.05.17 - 17:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Потенциальные террористы и наиболее активные экстремисты давно пользуются одноразовыми симками, и ведут диалоги шифруя на языке условности, поэтому выборка по ключевым словам бесполезна…Вы представляете сколько нужно сотрудников чтобы обработать речевой контент, 2-3 месяца его же нужно слушать а там еще и видео переписка и так далее. В стране около 17 мил человек имеют телефоны а сколько врагов единицы. Зачем тратить время копировать идеи, если есть проверенный способ АГЕНТУРА.

Фара
Re: Владельцы Kсell оказались в сложной ситуации, выполняя...




Отправлено: 12.05.17 - 19:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
454:
Что-то я не могу понять - СОРМ существовал всегда! Почему только сейчас на это глаза открыли?!!!

Закон о СОРМ один, но понятия в структурах разные. Монополистом по данному виду СОРМ всегда была "контора" и то что сейчас в данном приказе, всегда было у них. Просто раньше представляло некоторые сложности в легализации и происхождении. Сейчас узаконили. Они даже не обязывают хранить или содействия у операторов, как в России, у них давно все возможности свои есть. Тотальный контроль, под видом благородных целей безопастности.

ВЧК
Re: Владельцы Kсell оказались в сложной ситуации, выполняя...




Отправлено: 12.05.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Человек гораздо старше тебя, уб,,,к.

Угадал вашу национальность с первого раза!

ВЧК
Re: Владельцы Kсell оказались в сложной ситуации, выполняя...




Отправлено: 12.05.17 - 22:12
Комментарий удален модератором.

безумец
Re: Владельцы Kсell оказались в сложной ситуации, выполняя...




Отправлено: 13.05.17 - 02:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Аристотель Онасис разбогател благодаря прослушиванию телефонных разговоров между биржами ,,будем думать ,что наша прослушка тоже в грязь не ударит лицом,,
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