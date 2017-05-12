Цитата: 454:

Что-то я не могу понять - СОРМ существовал всегда! Почему только сейчас на это глаза открыли?!!!



Закон о СОРМ один, но понятия в структурах разные. Монополистом по данному виду СОРМ всегда была "контора" и то что сейчас в данном приказе, всегда было у них. Просто раньше представляло некоторые сложности в легализации и происхождении. Сейчас узаконили. Они даже не обязывают хранить или содействия у операторов, как в России, у них давно все возможности свои есть. Тотальный контроль, под видом благородных целей безопастности.