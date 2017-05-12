дядя Вася Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем... #110







Отправлено: - 01:07 из всех этих коментов стало понятно, что георгиевская или гвардейская лента во времена ВОВ и окончании войны не являлась символом победы, в 2002 году в РФ не понятно с чей подачи стали использовать как символ победы, 2014 году на Украине под предлогом противостояния фашизму сепаратисты начали требовать отделения от Украины отделения Русскоязычных областей, уничтожать символы государственной власти Украины, демонстративно по поводу и бес повода носить эти ленты их поддержали сочувствующие элементы в РФ и других Республиках бывшего Советского Союза, национальные элиты почувствовав в этом угрозу возрождения империи и начали принимать соответствующие меры, говорят были и те кто со стороны хотел посеять разлад в нашем Казахстане обращались и к нашему Казачеству и лидерам Русских общин с просьбой поддержать так как и у нас есть Русскоязычные области, однако посмотрев что творится на Украине наши наотрез отказались, разве мы здесь плохо живем или нас притесняют работа есть в магазинах всего полно, дети устроены есть внуки, смотрю ОРТ РТР вижу постоянно нашу Пугачеву и Киркорова дети купили билеты на ЭКСПО говорят будет Пугачева и Киркоров, а мой ровесники на Украине хоронят детей внуков зря они послушали этих баламутов, а улицы пусть молодежь называет как хотят им там жить как удобно так пусть и называют.