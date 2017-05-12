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≡ Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
99 процентов наших граждан помнят День Победы 9 Мая. Мы все этот праздник очень сильно любим и уважаем - это самое главное. Все остальное, я думаю, исходит от политики. Главная идеология в том, что мы любим и помним этот праздник и каждый год его отмечаем. Каждый год Глава государства к Вечному огню приносит цветы, поздравляет ветеранов
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§ Дантист
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 13.05.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мы развалили все то, за что они боролись..И потому мы не они..

Браво!!!
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§ Дантист
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 13.05.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
12:
Я так думаю-георгиевская лента появилась на медалях и орденах или случайно,или по недоразумению.

Так в школе надо было не на девочек заглядываться, а историю учить. Может сошел бы за умного.
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совдеп
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 13.05.17 - 00:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мы развалили все то, за что они боролись..
И потому мы не они..

Я тоже приложил руку к развалу ССССР, подворовывал на мясокомбинате маленько вырезку и требуху всякую, колбаску иногда удавалось тащить.. Каюсь. Все тащили и я тащил, некоторые мешками.
Друг работал в АТП постоянно заправлялся халявным бензином -автозаправок не было. Вернее их было 2 (один на наримановке, другой на Карбышева) но туда даже не подьезжал никто - все ездили на ворованном и никто не покаялся, а щас все строят из себя целочек невинных и ноют за "совок". Покайтесь, грешники.

КЧВ
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 13.05.17 - 00:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Называй всё своими именами..очень схож с колорадским жуком.Один в один...

Тебе явно к окулисту.Ну и к психиатору.

аман
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 13.05.17 - 00:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Так в школе надо было не на девочек заглядываться, а историю учить. Может сошел бы за умного

Советскую школу вообще не надо было посещать. Щас жили бы в шоколаде, мозги дерьмом не были бы забиты. Это чисто запудрили мозги коммунистическими бреднями, до сих пор не можем прийти в себя и начать строить нормальные отношения даже на форуме.

дядя Вася
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 13.05.17 - 01:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
из всех этих коментов стало понятно, что георгиевская или гвардейская лента во времена ВОВ и окончании войны не являлась символом победы, в 2002 году в РФ не понятно с чей подачи стали использовать как символ победы, 2014 году на Украине под предлогом противостояния фашизму сепаратисты начали требовать отделения от Украины отделения Русскоязычных областей, уничтожать символы государственной власти Украины, демонстративно по поводу и бес повода носить эти ленты их поддержали сочувствующие элементы в РФ и других Республиках бывшего Советского Союза, национальные элиты почувствовав в этом угрозу возрождения империи и начали принимать соответствующие меры, говорят были и те кто со стороны хотел посеять разлад в нашем Казахстане обращались и к нашему Казачеству и лидерам Русских общин с просьбой поддержать так как и у нас есть Русскоязычные области, однако посмотрев что творится на Украине наши наотрез отказались, разве мы здесь плохо живем или нас притесняют работа есть в магазинах всего полно, дети устроены есть внуки, смотрю ОРТ РТР вижу постоянно нашу Пугачеву и Киркорова дети купили билеты на ЭКСПО говорят будет Пугачева и Киркоров, а мой ровесники на Украине хоронят детей внуков зря они послушали этих баламутов, а улицы пусть молодежь называет как хотят им там жить как удобно так пусть и называют.

Медный
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 13.05.17 - 02:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нагашвай:
тем более судя по имени вы вообще не имеете ни какого отношения ни к Карбышеву ни Ш. Жанибеку ни к истории нашего народа.

Где тогда в Костанае улица имени казахского героя Момышулы? не защищал он казахский, а вместе с тем советский народ?
Я честно немного в культурном шоке, что предложили поставить памятник тому, кто просил протектората с Россией

"Что в имени тебе моем? Оно умрет, как шум печальный.
Волны, плеснувшей в берег дальний,
Как звук ночной в лесу глухом.
Оно на памятном листке" ;-)

Медный
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 13.05.17 - 02:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нагашвай:
к истории нашего народа.

По подробней о народе? или Вы имеете ввиду какую-то конкретную народность, или даже национальность?

Медный
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 13.05.17 - 02:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Называй всё своими именами..очень схож с колорадским жуком.Один в один...

и эти люди с Бывалым, нам говорят что цвет у георгиевской и гвардейской разные, а с жуком она похожа... ну вы вообще ту-ту

§ bgb
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3467
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.05.17 - 02:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Дантист:
Так в школе надо было не на девочек заглядываться, а историю учить.

девчата интереснее 8-)
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§ Доктор СИЗО
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3190
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 13.05.17 - 05:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Господину Зуботехнику и прочим уря патриотам. Ношение генеральской формы, офицерские пайки, высокое жалованье, беплатное проживание на госдаче предусматривает обязательную самурайскую смерть после каждого крупного поражения в бою. Когда по твоей дурости, малограмотности, неопытности погибли десятки тысяч бойцов! Пишут, что немцы готовились к войне. Кто же мешал нашим генералам оттачивать в мирное время оттачивать на маневрах свое мастерство? Привыкли на парадах глотку драть. За Сталина.
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