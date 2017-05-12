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§ NG.kz
Коллекторам запретили брать деньги у казахстанцев
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В нем прописано, что коллекторы работают на основании договоров с банками и микрофинансовыми организациями. В их обязанности входят досудебное взыскание, урегулирование задолженности и сбор информации, связанной с задолженностью.
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12
Re: Коллекторам запретили брать деньги у казахстанцев




Отправлено: 12.05.17 - 16:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Закон "О коллекторской деятельности" запрещает коллекторским агентствам при взаимодействии с должниками принимать деньги в наличной или безналичной форме, а также иное имущество в счет погашения задолженности, передает корреспондент

Уже неплохо. Видимо,первые семнадцать страниц "Ярмарки тщеславия" У.Теккерея осилили. Прошло каких-то 200 лет. :lol:

ВЧК
Re: Коллекторам запретили брать деньги у казахстанцев




Отправлено: 12.05.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Молодцы! Позитивный закон! Расчёт должен производить за услуги кредитор!

§ сайлау курманов
Re: Коллекторам запретили брать деньги у казахстанцев
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1963
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 12.05.17 - 22:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а куда девалась навязчивая реклама про беспроцентный кредит от фирмы мани-мэн на целый месяц, кстати я как-то уже писал что ради интереса взял у них полтинник и через двадцать дней вернул обратно , так уже первого апреля пришла первая смс-ка , якобы я просрочил платежку и теперь должен им семнадцать тыс с хвостиком , главное подумал это розыгрыш , представляю что будет если еще коллекторы подключатся и потребуют оплатить их услуги
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§ bgb
Re: Коллекторам запретили брать деньги у казахстанцев
bgb


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3467
Регистрация: 23.05.12
Отправлено: 13.05.17 - 00:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
если с коллекторами договориться, то можно тележить банки. 8-)
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