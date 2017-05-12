сайлау курманов Re: Коллекторам запретили брать деньги у казахстанцев #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1963

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:54 а куда девалась навязчивая реклама про беспроцентный кредит от фирмы мани-мэн на целый месяц, кстати я как-то уже писал что ради интереса взял у них полтинник и через двадцать дней вернул обратно , так уже первого апреля пришла первая смс-ка , якобы я просрочил платежку и теперь должен им семнадцать тыс с хвостиком , главное подумал это розыгрыш , представляю что будет если еще коллекторы подключатся и потребуют оплатить их услуги