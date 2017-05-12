/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
Страница 8 из 8«1...678
§ NG.kz
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
99 процентов наших граждан помнят День Победы 9 Мая. Мы все этот праздник очень сильно любим и уважаем - это самое главное. Все остальное, я думаю, исходит от политики. Главная идеология в том, что мы любим и помним этот праздник и каждый год его отмечаем. Каждый год Глава государства к Вечному огню приносит цветы, поздравляет ветеранов
Читать новость

§ Дантист
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 13.05.17 - 00:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Мы развалили все то, за что они боролись..И потому мы не они..

Браво!!!
Профайл

§ Дантист
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Дантист


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 443
Регистрация: 05.01.15
Отправлено: 13.05.17 - 00:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
12:
Я так думаю-георгиевская лента появилась на медалях и орденах или случайно,или по недоразумению.

Так в школе надо было не на девочек заглядываться, а историю учить. Может сошел бы за умного.
Профайл

Гость
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать




Отправлено: 13.05.17 - 00:29
Комментарий проходит проверку.

Гость
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать




Отправлено: 13.05.17 - 00:30
Комментарий проходит проверку.

Гость
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать




Отправлено: 13.05.17 - 00:35
Комментарий проходит проверку.

Гость
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать




Отправлено: 13.05.17 - 01:07
Комментарий проходит проверку.
Ответить 
Страница 8 из 8«1...678
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 70, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 70
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 99
Пользователей: 0
Всего: 99

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх