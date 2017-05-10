Ваш земляк Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием #110





(Полноправные пользователи) Сообщений: 760

Регистрация: 17.12.09 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 22:43 Цитата: Kairat stayer:

оварищ поаккуратнее, помню ты за простых Белорусов, говорил, что они ухи поели

Что-то с памятью твоей стало - во-первых, я говорил не за простых белорусов, а за непростого белоруса Лукашенко. И во-вторых - я так и не услышал ответа на заданные мной вопросы.

Я смотрю, любое происшествие в России приводит тебя прямо-таки в предоргазмическое состояние, а любая катастрофа, авария или неудача доставляет истинную эйфорию.Разве не так?