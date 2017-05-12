Цитата: Доктор СИЗО:

останься Карбышев в живых, интересно в какой части он бы оказался(((((( а так, получается, немцы оказали ему услугу....возведя в Герои Советского Союза....

Еще один диванный "переписыватель" истории нашелся. Ни знания истории, ни чувства уважения к героям, НИЧЕГО! Даже чуток ума не помешало бы иметь, вылезая на публику со своими высказываниями. К укропитекам, они вам ближе!