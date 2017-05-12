ТАНОМИ:

почти все бывшие советские граждане, а особенно ветераны войны и тыла, ценят , что они были ЕДИНЫМ народом, и это ЕДИНСТВО помогло им всё преодолеть.

112:

Гнать то не надо..

Иначе страну не разграбили бы и сохранили, и воевали за нее в 85м!