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≡ Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
99 процентов наших граждан помнят День Победы 9 Мая. Мы все этот праздник очень сильно любим и уважаем - это самое главное. Все остальное, я думаю, исходит от политики. Главная идеология в том, что мы любим и помним этот праздник и каждый год его отмечаем. Каждый год Глава государства к Вечному огню приносит цветы, поздравляет ветеранов
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нелентоносец
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зря Абаев затеял этот пустой базар за ленты.
Нужно быть близоруким дальтоником, чтобы
не увидеть различий по цвету и ширине по-
лос между георгиевской и гвардейской. Сей-
час говорят о георгиевской ленте,называя по
сути гвардейскую. Кому-то это выгодно...
Власовская-это та же георгиевская. Она бо-
лее похожа на вредоносного жука.

ВЧК
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 21:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
нелентоносец:
Она бо-
лее похожа на вредоносного жука.

Называй всё своими именами..очень схож с колорадским жуком.Один в один...

112
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 22:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
почти все бывшие советские граждане, а особенно ветераны войны и тыла, ценят , что они были ЕДИНЫМ народом,

Гнать то не надо..
Иначе страну не разграбили бы и сохранили, и воевали за нее в 85м!
А молодые есть молодые, они оказались в разных странах благодаря тому, что все советские граждане наплевали на Союз..

112
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 22:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
Людей простых одурманили лживым

Хорошо, одурманили.
В 1985.
В 1986м.
В 1987м
В 1988м..
Но боже мой, эти люди где были в 1989?
Что они думали в 1990м?
Как, скажи как, можно одурманивать людишек целых 7! лет?
Которые как говорят были высокообразованными и умными?
Кто их одурманил?
Влад Листьев, Невзоров?
У идеологов того дурмана должны быть имена, назови их глядя мне в глаза и не отворачивай их, смотри прямо!

§ Ваш земляк
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.05.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Максима:
при этом она не была символом с 1941 по 1945 год
Естественно не была, кто будет определять символы

Единственный символ - плакат "Родина-Мать зовёт!". Всё! Больше ничего не было! Это потом уже, ближе к Победе, стали появляться...
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ТАНОМИ
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 22:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
статус старшего брата умер безвозвратно...и туда ему дорога!

У малочисленных народов всегда будет "старший брат"! Тому история, да и действительность, пример. Просто некоторым хочется новизны, да и накопившиеся обиды, имевшие место быть или мнимые, мешают объективно выбрать "старшего брата".

§ Ваш земляк
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.05.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
а так, получается, немцы оказали ему услугу....возведя в Герои Советского Союза....

Совсем больной...Дедушка старый, ему всё равно...Из ума выжил... Больше в голову ничего не идёт после таких слов...
Профайл

я помню
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как просто вбить клин между людьми одной фразой о цвете ленты. когда у нас будут наверху разумные люди. Что все проблемы решил министр..осталась одна :цвет ленты... страшно куда приведут горе начальники страну ,в которой жить нашим детям..

ТАНОМИ
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 22:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
Россияне а давайте носить один год бирюзовые ленточки... а следующий год георгиевские полосатые.. и всё будет по справедливости

Россияне будут носить бирюзовые ленточки, как участники борьбы за независимость Казахстана? Или давайте носить ради удовлетворения Вашего самолюбия? Или ещё по какой-то причине? А мы носим георгиевские ленточки, как полноправные участники и победители страшнейшей в истории войны

§ yudjin
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4578
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.05.17 - 22:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
...причём везде... интернет полон фото...где люди по напивались ..и побросали портреты своих фронтовиков в мусорные баки..

а этот и штаны свои наверное потерял:

не твой дружбан?

[Исправлено: yudjin, 12.05.2017 - 22:21]
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глас народа
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 22:35
Комментарий удален модератором.

глас народа
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 22:38
Комментарий удален модератором.

ТАНОМИ
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 22:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
интернет полон фото...где люди по напивались ..и побросали портреты своих фронтовиков в мусорные баки..

Ни разу не встречались такие фото. Видимо, не на тех сайтах тусуюсь. Подскажите, где можно посмотреть?

ТАНОМИ
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 22:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
почти все бывшие советские граждане, а особенно ветераны войны и тыла, ценят , что они были ЕДИНЫМ народом, и это ЕДИНСТВО помогло им всё преодолеть.



Цитата:
112:
Гнать то не надо..
Иначе страну не разграбили бы и сохранили, и воевали за нее в 85м!


Одно, в данном случае, не вытекает из другого.

112
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 23:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ТАНОМИ:
как полноправные участники и победители страшнейшей в истории войны

Хорошо что как..
Но мы не они.
И примазыванием к их победе думаю нужно перестать загиматься..
Мы развалили все то, за что они боролись..
И потому мы не они..
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