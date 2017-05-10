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§ NG.kz
Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пишет «Российская газета», в случае принятия поправок в статью 37 Уголовного кодекса о необходимой обороне, понятие «превышение пределов самообороны» может вообще исчезнуть. Если, конечно, обороняться человеку придётся на своей территории.
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Kairat stayer
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Victor Yang


Ответы, видимо каждый человек трактует по своему, порожняк-возможно и широкое понятие для отдельных товарищей, которые при обсуждениях зачастую занимают позицию адвоката (защиты, выгораживают и.т.д.).

§ Доктор СИЗО
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3189
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 12.05.17 - 11:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мухожук:

-про какие чебуреки ты говорил....объясни людям.... 8-) 8-) :-( :-( :-(
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Бывалый
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 12:12
Комментарий удален модератором.

§ КГСПС
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
КГСПС


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 140
Регистрация: 30.01.17
Отправлено: 12.05.17 - 17:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
вашего воспаленного мозга.

Зачем свой диагноз на других примерять. Не теряйте время, обратитесь к специалистам.
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§ Ваш земляк
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.05.17 - 22:34 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
электронные карточки в текущем году будут выдавать?

Иди в МФЦ (многофункциональный центр оказания услуг населению), подавай заявление и - вуаля! И будет тебе ЩАСТЬЕ!
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§ Ваш земляк
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.05.17 - 22:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
оварищ поаккуратнее, помню ты за простых Белорусов, говорил, что они ухи поели

Что-то с памятью твоей стало - во-первых, я говорил не за простых белорусов, а за непростого белоруса Лукашенко. И во-вторых - я так и не услышал ответа на заданные мной вопросы.
Я смотрю, любое происшествие в России приводит тебя прямо-таки в предоргазмическое состояние, а любая катастрофа, авария или неудача доставляет истинную эйфорию.Разве не так?
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Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 22:53
Комментарий удален модератором.

§ Ваш земляк
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 760
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.05.17 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
Откуда это? Разговор за хлеб же вели.

Ну так ведь в чужом глазу...И что мы ответим на этот вопрос? Как быть с Денисовскими детьми? Это не Россия! Это - Казахстан!Почему тебя не интересуют дела своей страны?
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????????
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А почему вы не обсуждаете китайцев??? Или страх берет??

Гость
Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 23:40
Комментарий проходит проверку.

Гость
Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 13.05.17 - 00:43
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