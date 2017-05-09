NG.kz Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 28176

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 13:49 В пятницу 5 мая установили знак пешеходного перехода по улице Алтынсарина, прям на остановке Центральный рынок (та, что возле торгового центра Мега). Карман для автобусов и прям сразу за карманом столб (бывший троллейбусный), вот на нем и повесили знак.

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