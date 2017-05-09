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§ NG.kz
Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пятницу 5 мая установили знак пешеходного перехода по улице Алтынсарина, прям на остановке Центральный рынок (та, что возле торгового центра Мега). Карман для автобусов и прям сразу за карманом столб (бывший троллейбусный), вот на нем и повесили знак.
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§ Алиса
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3165
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.05.17 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Правда что Вы имели ввиду

иные спиртосодержащие настойки, приводящие в чувства :lol: :lol: :lol: У каждого свои "предпочтения")))
Хотя тут одна цифра стоимости обычной остановки может убить наповал трезвосчитающего человека. НО , у нас все возможно, поэтому мы "неубиваемы" уже)))

[Исправлено: Алиса, 12.05.2017 - 21:11]
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112
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная




Отправлено: 12.05.17 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Лучше - чег

Она стекляшки имеет ввиду, метр на метр, стоимостью одна остановка как однушка в центре..

§ Алиса
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3165
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.05.17 - 22:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Она стекляшки имеет ввиду, м

Марик, dandiv имел в виду какую альтернативу валерьянки я предлагаю))))
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§ dandiv
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 387
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 12.05.17 - 22:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
иные спиртосодержащие настойки, приводящие в чувства :lol: :lol: :lol:

Блин, я только пиво обычно употребляю... :-P
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Страница 3 из 3«123
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