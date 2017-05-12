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≡ Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
99 процентов наших граждан помнят День Победы 9 Мая. Мы все этот праздник очень сильно любим и уважаем - это самое главное. Все остальное, я думаю, исходит от политики. Главная идеология в том, что мы любим и помним этот праздник и каждый год его отмечаем. Каждый год Глава государства к Вечному огню приносит цветы, поздравляет ветеранов
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нелентоносец
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 21:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Зря Абаев затеял этот пустой базар за ленты.
Нужно быть близоруким дальтоником, чтобы
не увидеть различий по цвету и ширине по-
лос между георгиевской и гвардейской. Сей-
час говорят о георгиевской ленте,называя по
сути гвардейскую. Кому-то это выгодно...
Власовская-это та же георгиевская. Она бо-
лее похожа на вредоносного жука.

Гость
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать




Отправлено: 12.05.17 - 21:58
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Гость
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать




Отправлено: 12.05.17 - 22:00
Комментарий проходит проверку.

Гость
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать




Отправлено: 12.05.17 - 22:04
Комментарий проходит проверку.

* Ваш земляк
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 754
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.05.17 - 22:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Максима:
при этом она не была символом с 1941 по 1945 год
Естественно не была, кто будет определять символы

Единственный символ - плакат "Родина-Мать зовёт!". Всё! Больше ничего не было! Это потом уже, ближе к Победе, стали появляться...
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Гость
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать




Отправлено: 12.05.17 - 22:10
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* Ваш земляк
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Ваш земляк


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 754
Регистрация: 17.12.09
Отправлено: 12.05.17 - 22:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
а так, получается, немцы оказали ему услугу....возведя в Герои Советского Союза....

Совсем больной...Дедушка старый, ему всё равно...Из ума выжил... Больше в голову ничего не идёт после таких слов...
Профайл

Гость
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать




Отправлено: 12.05.17 - 22:11
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