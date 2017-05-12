Рудничанин Re: кассиры автовокзала #17





(Полноправные пользователи) Сообщений: 492

Регистрация: 03.05.15 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:22 Там у них есть одна такая гражданка Керимова Л. Лично я к ней подхожу только в одном случае - когда другие кассы закрыты, в остальных случаях - лучше в другой кассе очередь отстоять, чем у этой брать - хамит, билет тебе дает как одолжение (швыряет), особенно когда в Рудный билет со сдачей берешь.

И вообще. Советую лучше на жд-вокзале брать билеты, там есть автокасса, электронную очередь туда брать не надо и кассиры всегда вежливые - не хамят, не огрызаются, комиссия стандартная - 30 тенге, как на автовокзале. Правда лучше сперва узнать во сколько идет нужный вам рейс, на автокассе жд-вокзала билеты прекращают продавать за 1 час до отправки.

Лично я всегда там беру билеты, а оттуда до автовокзала добраться не проблема - на 3-ке и 23-м пол часа езды, на 27-м и 38-м минут 40.