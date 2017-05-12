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§ NG.kz
кассиры автовокзала
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда ты смотришь? Что ушами хлопаешь? что ты как в тюрьме деньги в трубочку свернул? и т.д можно писать сколько угодно . Интересно куда смотрит администрация вокзала?
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§ Моше
Re: кассиры автовокзала
Моше


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 4244
Регистрация: 29.03.13
Отправлено: 12.05.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Для Костаная это норм. Продавщицы в бутиках - либо безучастные, либо еще и хамоватые, кассирши - словно церберы, официантки тебе так жрать (в данном случае - именно жрать) подают, с лицом, типа - хрена приперся.

Цитата:
ТСовец:
Куда нам деваться пока мы в ТС.?

Никаким боком тут ТС. Ты хоть дальше родного аула выезжал? Там, где умеют делать сервис, умеют общаться с людьми, быть вежливыми и тактичными.
И никакая латиница тебе не поможет.

[Исправлено: Моше, 12.05.2017 - 20:32]
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Cho
Re: кассиры автовокзала




Отправлено: 12.05.17 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У 112-го и его друзей чёткие инструкции: везде виноват ТС и Путин, Вот до ТС мы ели и какали золотом и т.п. Я иногда удивляюсь, к каким темам они умудряются приплести ТС! Если в кране нет воды.... Сколько американцы нынче плотют за такую лояльность?

§ Рудничанин
Re: кассиры автовокзала
Рудничанин


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 492
Регистрация: 03.05.15
Отправлено: 12.05.17 - 21:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Там у них есть одна такая гражданка Керимова Л. Лично я к ней подхожу только в одном случае - когда другие кассы закрыты, в остальных случаях - лучше в другой кассе очередь отстоять, чем у этой брать - хамит, билет тебе дает как одолжение (швыряет), особенно когда в Рудный билет со сдачей берешь.
И вообще. Советую лучше на жд-вокзале брать билеты, там есть автокасса, электронную очередь туда брать не надо и кассиры всегда вежливые - не хамят, не огрызаются, комиссия стандартная - 30 тенге, как на автовокзале. Правда лучше сперва узнать во сколько идет нужный вам рейс, на автокассе жд-вокзала билеты прекращают продавать за 1 час до отправки.
Лично я всегда там беру билеты, а оттуда до автовокзала добраться не проблема - на 3-ке и 23-м пол часа езды, на 27-м и 38-м минут 40.
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ВЧК
Re: кассиры автовокзала




Отправлено: 12.05.17 - 21:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да наверное перегарная сама подошла к окошку под мухой.... и стала первая грубить. Забыла наверное что беспредельные времена первоцелинников прошли

ВЧК
Re: кассиры автовокзала




Отправлено: 12.05.17 - 21:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Cho:
Сколько американцы нынче плотют за такую лояльность?

А вам Пу сколько с барского плеча кидает печенюшек?

* yudjin
Re: кассиры автовокзала
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 4577
Регистрация: 19.07.08
Отправлено: 12.05.17 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ВЧК:
перегарная сама подошла к окошку под мухой..

эт ты по себе наверное судишь?.... судя по желчи и злости, тебя, бабьё незалежности, вообще бы к людям не подпустил...
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