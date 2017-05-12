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≡ Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
99 процентов наших граждан помнят День Победы 9 Мая. Мы все этот праздник очень сильно любим и уважаем - это самое главное. Все остальное, я думаю, исходит от политики. Главная идеология в том, что мы любим и помним этот праздник и каждый год его отмечаем. Каждый год Глава государства к Вечному огню приносит цветы, поздравляет ветеранов
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ТАНОМИ
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 20:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Доктор СИЗО:
останься Карбышев в живых, интересно в какой части он бы оказался(((((( а так, получается, немцы оказали ему услугу....возведя в Герои Советского Союза....

"Только в 1946 году от майора канадской армии Седдон Де-Сент-Клер, стали известны подробности последних дней жизни советского генерала.

В концлагерь Маутхаузен пригнали большую партию военнопленных из других лагерей. Среди них был и генерал Дмитрий Михайлович Карбышев. Немцы заставили людей раздеться и стали поливать их холодной водой из брандспойтов. Многие падали от разрыва сердца, а тех, кто уклонялся, избивали дубинками. Карбышев подбадривал стоящих рядом с ним, уже покрываясь льдом."
Ну так среди кого бы оказался Карбышев, если бы остался жив?

Что бы не обсуждалось, всегда найдётся особь, готовая оплевать даже самое святое: Родину. честь, любовь, мать..

§ Горожанин_kst
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 596
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.05.17 - 20:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нагашвай:

Что за бред несёт этот экземпляр?Что за "наши" и "ваши"???Началось?!А что дальше будет он и ему подобные нести?Начнут делить на полноценных и неполноценных по этому же признаку?ВИдал я таких "патриотов" в деревянном коробе в белых тапках!
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81
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 20:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Как выше написал 112 - Виктору Янгу все равно . У него своя тема.Нет чтобы почитать в гугле ,,георгиевская,, и ,,гвардейская,, , назло врагам будет ,,георгиевским кавалером,

какая разница как, пусть будет колорадка.

ТАНОМИ
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 20:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
пэтриот:
Нет чтобы почитать в гугле ,,георгиевская,, и ,,гвардейская,, , назло врагам будет ,,георгиевским кавалером,,

Какой смысл копаться во всех этих исторических нюансах? Выбрали символ,во многом подчёркивающий героизм солдата, народ принял его, придав нынешнее значение, так тому и быть. Однако ж, нет, у кого - то просто зуд, обязательно надо влить хоть каплю дётгтя..

глас народа
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 20:36
Комментарий удален модератором.

§ Горожанин_kst
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 596
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.05.17 - 20:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И хватит уже про ленточки. Умники, мля, выискались, "интернет почитайте"!Да чего читать, когда я и так помню!Нет разницы между георгиевской и гвардейской лентой!Ленту гвардейскую вешают на знамя отличившейся воинской части, и знамя после этого называют ГЕОРГИЕВСКИМ. Так повелось с 1942 года. И не.ер людей лечить!
Боитесь всего, что напоминает былое величие?Потому как приемником этого величия объявила себя Россия?А разделить это величие, по-братски, не боясь за свою национальную грядку, на которую никто вроде не претендует, слабо?А, господа-"патриоты"?

[Исправлено: Горожанин_kst, 12.05.2017 - 20:44]
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ТАНОМИ
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 20:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нагашвай:
и теперь пришло время когда мы свой улицы будем именами наших героев, которые защищали наш народ, отстояли независимость нашего народа, и ни кто нам не сможет это запретить, а ваш герой даже не знал наверное где находится Казахстан

Да, один "патриот" тоже вещал, что немцы ведь воевали с русскими... Видимо, он думал, что фашисты дошли бы только до Урала и остановились. Ведь славяне -" недочеловеки" уже бы были побеждены, а против азиатов они ничего не имели ... Так что, по -вашему, Карбышев не защищал независимость Вашего народа,хотя он был в составе СССР, и понятно, что Вам до него дела нет...

112
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 20:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Горожанин_kst:
разделить это величие, по-братски, не

По моему это Россия от нас отделилась, не так, не?
А претендует и сам знаешь как..
С Украиной как то не претендовали и?
Так что делиться теперь надо, у нас же не одна страна как вроде и деление или разделение просто это как попутный ветер, его никуда не денешь..

112
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 20:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
У нас кстати уже ввели голубую ленточку на самом высшем уровне.
Разве это не разделение?
Но я не сторонник деления ветеранов, как это сделали все бывшие советские граждане..
А потому всякие там лентрчки считаю позором как России, которая явно нарочито называет это георгиевским, не гвардейским, так и позором стран, которые жили когда то в Союзе.
Ленточку вообще стоит убрать и забыть..
Со временем это может превратиться в ленточного червя, который сжирает ваши души и по многим оголтелым понтовитым чудикам это уже крайне видно..

§ Горожанин_kst
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 596
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.05.17 - 21:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Кстати, вопрос к этому чудаку, на букву Н:
Ты имел наглость заявить про "наших" и "ваших"? А давай так:Кто возделывал эти земли? Кто построил в этих землях города?"Наши", "ваши"?! Или всё же НАШИ общие предки-казахстанцы?Без разницы какого роду и племени, просто жители этих земель, искренне их полюбившие, считающих их Родиной.Они и называли то что строили как считали нужным. Ты же заявляешь, что ты стал теперь от этого независим. От общего нашего прошлого. Так кто ты, если не манкурт?
Хочешь отдать дань уважения славным предками, которых ты считаешь обошли вниманием? Так созидай новое, значимое и посвящай это их великим именам, прославляй тем самым своё. А топча историю родного края ты славы ни себе, ни тем более предкам не принесешь, убогий.
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ТАНОМИ
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 21:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
Но я не сторонник деления ветеранов, как это сделали все бывшие советские граждане.

Некоторые говорят не оттого, что им есть, что сказать, а от того, что у них чешется язык! Вы иногда. ничтоже сумляшеся, такое утверждаете, что начинаешь сомневаться в Вашем здравом смысле. Какие это "все бывшие советские граждане"? Как раз наоборот, почти все бывшие советские граждане, а особенно ветераны войны и тыла, ценят , что они были ЕДИНЫМ народом, и это ЕДИНСТВО помогло им всё преодолеть. Это уже молодые поколения, рожденные в последние десятилетия, не знают об этом единстве в полной мере, поэтому и начинают делить...

ВЧК
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 21:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Россияне а давайте носить один год бирюзовые ленточки... а следующий год георгиевские полосатые.. и всё будет по справедливости! Хотя я не носила и не буду носить никаких лент.. Просто стыдно как отмечали День Победы ...причём везде... интернет полон фото...где люди по напивались ..и побросали портреты своих фронтовиков в мусорные баки..

§ Горожанин_kst
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Горожанин_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 596
Регистрация: 06.10.16
Отправлено: 12.05.17 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

Страну разорвали с подачи развращённых партийных бонз, агентов влияния зарубежных. Людей простых одурманили лживыми посулами. Кто от кого и как отделялся помним в целом. Как там в нюансах было-х.з.Однако имеем что имеем.
По поводу Украины, ты сам знаешь, что это последствия кривых движений озабоченных "патриотов", неправильного окучивания пресловутой национальной грядки. Сильно уж третировали тех, кого назначили "национальным меньшинством", и получили то что получили.
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59
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Нагашвай:
Рихард ты уж извини нас но так получилось как вы знаете мы обрели независимость 25 лет назад, и теперь пришло время когда мы свой улицы будем именами наших героев, которые защищали наш народ, отстояли независимость нашего народа, и ни кто нам не сможет это запретить, а ваш герой даже не знал наверное где находится Казахстан тем более город Костанй и ни какого отношения к нашему народу, тем более родина его Омск и он кряшн -татар скорее всего сын Татарского народа, так что ребята своими героями называйте свой улицы, тем более судя по имени вы вообще не имеете ни какого отношения ни к Карбышеву ни Ш. Жанибеку ни к истории нашего народа.

Наш народ, а это кто? У нас в Казахстане есть и не наш народ? Конституция гласит:"Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия,"
Статья 14
1. Все равны перед законом и судом.
2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.

ВЧК
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 21:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Каждое государство в праве выбора цвета ленты символа Победы... а навязывать из вне.. это вчерашний день... статус старшего брата умер безвозвратно...и туда ему дорога!
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