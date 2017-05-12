Цитата: Нагашвай:

Рихард ты уж извини нас но так получилось как вы знаете мы обрели независимость 25 лет назад, и теперь пришло время когда мы свой улицы будем именами наших героев, которые защищали наш народ, отстояли независимость нашего народа, и ни кто нам не сможет это запретить, а ваш герой даже не знал наверное где находится Казахстан тем более город Костанй и ни какого отношения к нашему народу, тем более родина его Омск и он кряшн -татар скорее всего сын Татарского народа, так что ребята своими героями называйте свой улицы, тем более судя по имени вы вообще не имеете ни какого отношения ни к Карбышеву ни Ш. Жанибеку ни к истории нашего народа.

Наш народ, а это кто? У нас в Казахстане есть и не наш народ? Конституция гласит:"Мы, народ Казахстана, объединенный общей исторической судьбой, созидая государственность на исконной казахской земле, сознавая себя миролюбивым гражданским обществом, приверженным идеалам свободы, равенства и согласия,"

Статья 14

1. Все равны перед законом и судом.

2. Никто не может подвергаться какой-либо дискриминации по мотивам происхождения, социального, должностного и имущественного положения, пола, расы, национальности, языка, отношения к религии, убеждений, места жительства или по любым иным обстоятельствам.