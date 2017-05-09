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≡ Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 09.05.17 - 13:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пятницу 5 мая установили знак пешеходного перехода по улице Алтынсарина, прям на остановке Центральный рынок (та, что возле торгового центра Мега). Карман для автобусов и прям сразу за карманом столб (бывший троллейбусный), вот на нем и повесили знак.
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§ dandiv
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 11.05.17 - 11:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
андрей:
но будет проблематично собирать штрафы если даже и предположим такой запрет будет.гаишники не заморачиваются с пешеходами.эту функцию переложили на солдатиков они ходят и смотрят кто где перешел дорогу в неположенном месте

Возле базара их поставить надо, там на пешеходах можно столько в бюджет собрать. Шевченко переходят не смотря на сигналы светофора, очень редко вижу кого-нибудь, кто там на красный останавливался :-(
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42
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная




Отправлено: 11.05.17 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Это конечно верно, но водители учат ПДД в автошколе, чтобы сдать экзамен, а пешеходам то сдавать ничего не нужно, поэтому я думаю не многие купили себе книжку по ПДД и стали ее тщательно читать :-( Как их заставить учить ПДД?

А что? Это идея! Нужно обязать пешеходов проходить платные курсы со сдачей на права пешехода. Бюджет будет пополнятся )

§ dandiv
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 12.05.17 - 09:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня заметил, что пешеходный переход сместили от остановки общественного транспорта. Либо те, кто устанавливает знаки читают газету, либо НГ сделала запрос о правильности установки ;-)


Правда не обратил внимание... на первой фотке - если ехать со стороны базара, будет ли видно знак из-за дерева :-( Вечером гляну...
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* Алиса
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3161
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.05.17 - 09:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А куда делся один из "супернавороченных" за миллион павильон))) с остановки "Океан"? Уже пару-тройку недель его там нет. Сдулся ветрами? куда миллиончик растворился? Не простоял и года..... А железобетоные советские и иные не "за миллион"чето стоят себе и стоят.
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§ dandiv
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 12.05.17 - 09:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Алиса:
А куда делся один из "супернавороченных" за миллион павильон))) с остановки "Океан"?

:-o миллион, за что - остановку?
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112
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная




Отправлено: 12.05.17 - 09:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
пешеходный переход сместили от остановки общественного транспорта. Либо те, кто устанавливает знаки читают газету

А может ты спьяну ошибся?
Фоток же небыло как вроде..

Uasya
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная




Отправлено: 12.05.17 - 09:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да-да, и таких остановок по Абая было не менее четырёх и все исчезли.

§ dandiv
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 12.05.17 - 10:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А может ты спьяну ошибся?
Фоток же небыло как вроде..

:lol: :lol: :lol: Ага... Ну не сфоткал ранее, извиняй ;-)
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§ dandiv
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 12.05.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
на первой фотке - если ехать со стороны базара, будет ли видно знак из-за дерева :-( Вечером гляну...

Посмотрел - ветви заслоняют знак, плохо его видно...
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§ dandiv
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 384
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 12.05.17 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
Еще недавно я писал про неправильно установленный знак Сужение дороги по Алтынсарина перекресток с Гагарина. Он там так и висит, но похоже в этом месте решили расширить улицу - уже около недели ковыряют этот участок.

Сейчас видел дорожников, спросил что они делают - ответили стоянку :-( Я то думал решили улицу расширить, чтобы Алтынсарина сразу после пересечения с Гагарина узкой не становилась
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* Алиса
Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3161
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.05.17 - 18:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
миллион, за что - остановку?

ну как бы да :oops: :oops:
вот статья была в НГ - http://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=16957
- кусочек оттуда :
Цитата:
Напомним, новые остановочные павильоны со скроллерами для рекламы были установлены на проспекте Абая этим летом. На 7 павильонов было потрачено 10 млн тенге из бюджета Костаная.

вам валерьянку или чего? ;-)
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