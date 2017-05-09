42 Re: Опасный и бестолковый пешеходный переход в центре Костаная #16







Отправлено: - 21:15 Цитата: dandiv:

Это конечно верно, но водители учат ПДД в автошколе, чтобы сдать экзамен, а пешеходам то сдавать ничего не нужно, поэтому я думаю не многие купили себе книжку по ПДД и стали ее тщательно читать Как их заставить учить ПДД? Это конечно верно, но водители учат ПДД в автошколе, чтобы сдать экзамен, а пешеходам то сдавать ничего не нужно, поэтому я думаю не многие купили себе книжку по ПДД и стали ее тщательно читатьКак их заставить учить ПДД?

А что? Это идея! Нужно обязать пешеходов проходить платные курсы со сдачей на права пешехода. Бюджет будет пополнятся )