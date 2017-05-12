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≡ Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
99 процентов наших граждан помнят День Победы 9 Мая. Мы все этот праздник очень сильно любим и уважаем - это самое главное. Все остальное, я думаю, исходит от политики. Главная идеология в том, что мы любим и помним этот праздник и каждый год его отмечаем. Каждый год Глава государства к Вечному огню приносит цветы, поздравляет ветеранов
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самат
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 16:52
Комментарий удален модератором.

112
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 16:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никаких георгиевских ленточек не было на парадах.
Енг старый тролль, но еще молодой очень, думает что мы с ленточками там бродили на параде..
Мы вообще ходили в деревне только на 1е мая на парад, и дед, герой Советского Союза мне о ленточках ничего не говорил..
Вбил себе в голову что это было и хоть ап стену..

пэтриот
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Про генерала который оп...ся , писали в воспоминаниях некоторые из участников сего действия . Доктор СИЗО ничего не придумывал. Сей факт (или байка) имели место быть.

12
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 16:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Импера́торский Вое́нный о́рден Свято́го Великому́ченика и Победоно́сца Гео́ргия (Орден Святого Георгия) — высшая военная награда Российской империи.

Учреждён императрицей Екатериной II 26 ноября (7 декабря) 1769 в честь святого Георгия для отличия офицеров за заслуги на поле боя и выслугу в воинских чинах. Имел четыре степени отличия. Орденом награждено более 10 тысяч человек, первой, высшей степенью ордена — всего 23 человека, из них только четверо стали кавалерами всех 4 степеней.Первым кавалером ордена, не считая Екатерины II, стал в декабре 1769 года подполковник Фёдор Иванович Фабрициан, который был удостоен сразу 3-й степени, минуя низшую. Первым кавалером 4-й степени стал в феврале 1770 года премьер-майор Рейнгольд Людвиг фон Паткуль[2].

Гость
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать




Отправлено: 12.05.17 - 17:03
Комментарий проходит проверку.

§ Victor Yang
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8428
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.05.17 - 17:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
совдеп:
Забодал выкладывать эти награды

Так забодали спрашивать про отношение этой ленты к ВОВ.
Профайл

Гость
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать




Отправлено: 12.05.17 - 17:31
Комментарий проходит проверку.

Гость
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать




Отправлено: 12.05.17 - 17:53
Комментарий проходит проверку.

Гость
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать




Отправлено: 12.05.17 - 17:55
Комментарий проходит проверку.
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