112 Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем... #46







Отправлено: - 16:53 Никаких георгиевских ленточек не было на парадах.

Енг старый тролль, но еще молодой очень, думает что мы с ленточками там бродили на параде..

Мы вообще ходили в деревне только на 1е мая на парад, и дед, герой Советского Союза мне о ленточках ничего не говорил..

Вбил себе в голову что это было и хоть ап стену..