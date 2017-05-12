NG.kz В ГКП «КТЭК» объяснили, почему костанайцы в апреле за тепло заплатили больше, чем в марте



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 15:14 Костанайцы в апреле заплатили за тепло больше, чем в марте, из-за разницы в количестве дней в расчетном периоде, пояснили "НГ" сегодня, 12 мая, в ГКП «КТЭК». Тариф на услугу теплоснабжения с 1 апреля не повышался.

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