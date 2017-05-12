нурлыкунчиг Re: Плохие новости - газ отпускают #16







Отправлено: - 16:36 Ух какие жадные соседи , Карл, соседи

.то уголь весь вывезут . То газ. То лошадей.

Это они в мороз рвут трубы отопления и кализации, это зп нтх будет отклюсена через пару дней вода.

Еще они у нас вывезли все заводы фабрики хозяйства,фермы и совесть у правительства....