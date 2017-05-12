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§ NG.kz
В управлении финансов Костанайской области назначили руководителя, в управлении физкультуры и спорта - сняли
NG.kz

Я робот
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Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Руководителем управления финансов Костанайской области в четверг, 11 мая, была назначена 49-летняя Алма ЖУСУПОВА, до этого занимавшая должность заместителя руководителя этого ведомства.
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спорт
Re: В управлении финансов Костанайской области назначили...




Отправлено: 12.05.17 - 17:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Финансирование спорта становится прозрачным!

Гость
В управлении финансов Костанайской области назначили руководителя, в управлении физкультуры и спорта - сняли




Отправлено: 12.05.17 - 17:57
Комментарий проходит проверку.

Гость
В управлении финансов Костанайской области назначили руководителя, в управлении физкультуры и спорта - сняли




Отправлено: 12.05.17 - 18:11
Комментарий проходит проверку.
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