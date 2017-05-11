Сами с усами Re: Прислужники власти или глас народа? #2







Отправлено: - 10:33 Сергей ЖАЛЫБИН, доктор юридических наук, член общественного совета Костанайской области:



..."- На мой взгляд, потенциал влияния на госорганы у общественных советов есть. Например, при корректировке областного бюджета предложили выделить средства для развития игровых видов спорта. Вначале эффекта не было. Мы еще раз вернулись к этой теме. После этого в акимате пообещали при очередном изменении бюджета этот вопрос рассмотреть."

Обещать -это не значит выполнять! Потенциала как раз и нет поэтому совет и не работает как надо. Кто сказал, что кроме Жалыбина нет квалифицированных юристов? Не ув. С,М. одновременно был председателем областного антикорупцю совета НУР ОТАН и советником акима области. Где теперь аким города, области как с коррупцией в области и это результат работы? Награды и другие почести это все хорошо, но где же реальный положительный результат? Общественники предлагают изменения в НПА, а что предложил уважаемый? Я думала что внесет предложения по совершенствованию ЗРК "Об общественных советах"... Сегодня народ депутатов не избирает если что! Избирает практический сама власть по партийным спискам, голосуют в внутри каждой партии и народ здесь в принципе не причем. Поэтому сами себя избрали и сами теперь с ними и разбирайтесь...