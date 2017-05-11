/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Прислужники власти или глас народа?		Новые сообщения • Поиск
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Прислужники власти или глас народа?
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28176
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Общественные советы, созданные на уровне республиканских ведомств и местных органов государственного управления, существуют более года. Законодательство наделяет новые формирования широкими полномочиями: они могут организовать общественный контроль над деятельностью структур исполнительной власти и даже повлиять на их решения. Удалось ли на деле реализовать эти возможности?
Читать статью

§ Адам
Re: Прислужники власти или глас народа?
Адам


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 878
Регистрация: 16.08.10
Отправлено: 11.05.17 - 01:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Код:
или глас народа?

Элементарно: я их - НЕ ВЫБИРАЛ. ;-)
Профайл Посетить вебсайт

Сами с усами
Re: Прислужники власти или глас народа?




Отправлено: 11.05.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сергей ЖАЛЫБИН, доктор юридических наук, член общественного совета Костанайской области:

..."- На мой взгляд, потенциал влияния на госорганы у общественных советов есть. Например, при корректировке областного бюджета предложили выделить средства для развития игровых видов спорта. Вначале эффекта не было. Мы еще раз вернулись к этой теме. После этого в акимате пообещали при очередном изменении бюджета этот вопрос рассмотреть."
Обещать -это не значит выполнять! Потенциала как раз и нет поэтому совет и не работает как надо. Кто сказал, что кроме Жалыбина нет квалифицированных юристов? Не ув. С,М. одновременно был председателем областного антикорупцю совета НУР ОТАН и советником акима области. Где теперь аким города, области как с коррупцией в области и это результат работы? Награды и другие почести это все хорошо, но где же реальный положительный результат? Общественники предлагают изменения в НПА, а что предложил уважаемый? Я думала что внесет предложения по совершенствованию ЗРК "Об общественных советах"... Сегодня народ депутатов не избирает если что! Избирает практический сама власть по партийным спискам, голосуют в внутри каждой партии и народ здесь в принципе не причем. Поэтому сами себя избрали и сами теперь с ними и разбирайтесь...

электорат
Re: Прислужники власти или глас народа?




Отправлено: 11.05.17 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сами с усами:
Кто сказал, что кроме Жалыбина нет квалифицированных юристов?

что интересно этот господин всегда выступает обтекаемо по любому вопросу, вроде и сказал много начинаешь анализировать, оказывается ничего не сказал, по видимому такие то и держатся вокруг власти.

§ сайлау курманов
Re: Прислужники власти или глас народа?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1961
Регистрация: 03.07.12
Отправлено: 11.05.17 - 21:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
а сможет это собрание недовольных пенсионеров дать оценку, как состоят дела целиком по стране Код:
Их рекомендовали для выдвижения на более высокие должности. Были и такие, которым давали понять, что им лучше уйти.
Профайл Посетить вебсайт

гость
Re: Прислужники власти или глас народа?




Отправлено: 12.05.17 - 09:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
электорат:

это профессиональное у юристов :-)

§ Vradon
Re: Прислужники власти или глас народа?
Vradon


(Пользователи)
Сообщений: 7
Регистрация: 10.05.17
Отправлено: 12.05.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет тут как бы палка о двух концах. Сидели бы молодые, сказали бы что зелень пузатая сидит ничего решить не может. А вообще, у Жалыбина опыт огромный конечно. Вполне себе вдумчивый ответ. Ничего обтекаемого не вижу.
Профайл

§ Trueman4400
Re: Прислужники власти или глас народа?
Trueman4400


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 12.05.17 - 13:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Сами с усами:

А вы на выборах то сами были? Поднялись в воскресенье с дивана, чтобы проголосовать в течении дня? Не думаю. Если есть какие-то предложение - вперед и с песней предлагаем! Знаем мы таких кнопочных экспертов
Профайл

Луноход
Re: Прислужники власти или глас народа?




Отправлено: 12.05.17 - 16:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
§ Trueman4400. Вы так взволновались! Правда же выбирают депутаты депутатов. Скажите народу что это не так. И объясните почему так. Ответ всем известен. Боимся что не изберут... А вы похоже депутат... Я ходила на выборы, да выбирать некого. Не состою в какой-либо партии, это мое право, а голосуют по партийным спискам, вот и все. И конец моему избирательному праву. В депутаты Парламента выдвигают депутаты маслихатов своих же депутатов и сами голосуют и так далее.
Честное слово рассуждаете как будто на луне живете!

§ Trueman4400
Re: Прислужники власти или глас народа?
Trueman4400


(Пользователи)
Сообщений: 2
Регистрация: 12.01.16
Отправлено: 12.05.17 - 16:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Луноход:

Ну судя по вашему нику на луне живёте вы, лол. Волнения ни капли, все от того , что я не депутат (*сарказм) да и спорить с кнопочниками не хочу. "Почему"-, спросите вы. Потому что доказывать кнопочникам все равно что ложкой море черпать, имхо - бесполезно
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Перед отправкой сообщения, ознакомьтесь с полным текстом Правил.
Заметили опечатку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]
Защитный код:

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 62, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 60
Зарегистрированные пользователи: КГСПС, Алиса

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
 
Номера телефонов города Костанай
 
Авторизация
Реклама
 
 
 

Сейчас на сайте
Гостей: 158
Пользователей: 1
Всего: 159

Вы гость здесь
Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта. Без соглашения допускается только цитирование материалов (1-2 предложения) с гиперссылкой (названием статьи в виде активной ссылки на ее адрес на сайте www.ng.kz).
E-mail: ng@ng.kz; Телефон: 8 (7142) 53-51-51
Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2017
Дизайн TOBOL Web Design © 1999-2017
Система Orphus
^ Наверх