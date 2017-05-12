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§ NG.kz
Образование и воспитание
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28172
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вы относитесь к тому, что руководители, например РОО ,жуют жевательную резинку на различных мероприятиях ?А ведь на них смотрят ученики, учителя, родители учеников. Что это-неуважение, презрение, отсутствие воспитания?
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112
Re: Образование и воспитание




Отправлено: 12.05.17 - 14:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
дающиц:
поделись секретом ,что же эт

Ни для кого это не секрет.
Это одна из причин, по которым я с начала 90х вообще жевачки не жую.
Тогда жевали их дети и определенный род самозанятых людишек..

Все просто
Re: Образование и воспитание




Отправлено: 12.05.17 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
По моему они там и спят в ботинках,

Молодец, Марик. Сплошное безкультурье.
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