112 Re: Образование и воспитание #15







Отправлено: - 14:56 Цитата: дающиц:

поделись секретом ,что же эт

Ни для кого это не секрет.

Это одна из причин, по которым я с начала 90х вообще жевачки не жую.

Тогда жевали их дети и определенный род самозанятых людишек..