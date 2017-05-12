74 Re: Образование и воспитание #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 3889

Регистрация: 06.09.11 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 14:29 В каких странах можно свободно пукать за столом ...



Педантичные немцы не вредят своему здоровью, поэтому выпускают газы при первой же возможности, в театрах, за праздным столом и т .д. В ихних чтивах многократно и черным по белому написано, что если сдерживать газы - это плохо отразится на здоровье, ну, у нас трехэтажный мат при детях норма, а у них - пукать .



Пукнул - значит накушался досыта. А как хозяева узнают, что их гость наелся?



Словам в Индии не очень верят, а вот звуку "пу-у-у" верят беспрекословно.



Пукнул гость - хозяева сразу понимают, что он доволен остался застольем, что он им благодарен за щедрый прием.



В Индии пукнуть - значит отблагодарить.



Они сидят за стоом и рыгают и, простите, пукают мягко говоря тоже там же, где и едят. А что, это у них в порядке вещей! И если за столом кто-то пукнул, то никакой финн не обратит на него внимания-ведь это норма



У народа Канады - Инуитов принято пукать после трапезы, это их способ восхищения вкусной едой