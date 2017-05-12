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§ NG.kz
Образование и воспитание
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28172
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как вы относитесь к тому, что руководители, например РОО ,жуют жевательную резинку на различных мероприятиях ?А ведь на них смотрят ученики, учителя, родители учеников. Что это-неуважение, презрение, отсутствие воспитания?
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Ёлка
Re: Образование и воспитание




Отправлено: 12.05.17 - 09:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
На одной из августовских конференций в Костанайском районе, дама, из власти, сидевшая на сцене за трибуной, так заскучала от речей, что достала из сумочки зеркало и стала поправлять макияж. А из зала на её действия смотрели сотни глаз…Учителя и ученики для них плебеи…

* Victor Yang
Re: Образование и воспитание
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8424
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.05.17 - 09:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Можно ли рассматривать такое поведение как нарушение кодекса государственных служащих?

Ну разве что п.5, п.п.14
Цитата:
5. Государственные служащие должны:
14) соблюдать деловой этикет и правила официального поведения.

Но вот "правила официального поведения" где-нибудь прописаны? Можно же всегда сказать - Обама на международных встречах жвачку жует, а мне на местных мероприятиях нельзя?
Профайл

§ Алиса
Re: Образование и воспитание
Алиса


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3160
Регистрация: 21.06.09
Отправлено: 12.05.17 - 09:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Можно ли рассматривать такое поведение как нарушение кодекса государственных служащих?

Ну "жираф большой" - ему можно))). Культура, этика, нормы поведения и т.д. последние годы не для всех - выборочно всё соблюдается. Цитата:
Victor Yang:
Обама на международных встречах жвачку жует, а мне на местных мероприятиях нельзя?

НУ конечно, они тоже становятся "Обамами" местного уровня :lol: :lol:
Профайл

подскажу
Re: Образование и воспитание




Отправлено: 12.05.17 - 10:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Можно ли рассматривать такое поведение как нарушение кодекса государственных служащих?

Нельзя.Класс гослужащих обширен.
И яркие представители отряда жвачных, подотряда жвачных РОО имеют полное право на существование, согласно дедушки Дарвина.

1
Re: Образование и воспитание




Отправлено: 12.05.17 - 10:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не Морозенко? А то эту дамму пихали пихали да так и не пихнули выше договорника

Z
Re: Образование и воспитание




Отправлено: 12.05.17 - 10:43
Комментарий удален модератором.

валентина
Re: Образование и воспитание




Отправлено: 12.05.17 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жвачка - это бескультурье. А вот когда преподаватель колледжа на марше "Бессмертного полка" говорит своим студентам,указывая на памятник воину-освободителю:- О, уже дядьку с веником видать, это уже прямая пятая колонна,

112
Re: Образование и воспитание




Отправлено: 12.05.17 - 11:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Америке все жуют и что, они там бескультурные?
А то если они перестанут жевачки жевать, то обязательно засунут в рот гамбургер..
Это еще и польза от переедания, и изо рта не пахнет зловонием, и если что то брал в рот, то сбиваешь этим..

Z
Re: Образование и воспитание




Отправлено: 12.05.17 - 11:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
валентина:
Жвачка - это бескультурье. А вот когда преподаватель колледжа на марше "Бессмертного полка" говорит своим студентам,указывая на памятник воину-освободителю:- О, уже дядьку с веником видать, это уже прямая пятая колонна,

Расстрелять! :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:

дающиц
Re: Образование и воспитание




Отправлено: 12.05.17 - 12:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
и если что то брал в рот

поделись секретом ,что же это что то ;-) :lol:

стопитцот
Re: Образование и воспитание




Отправлено: 12.05.17 - 13:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:

В Америке все жуют и что, они там бескультурные?

там ещё и ноги на стол кладут
cdn.bolshoyvopros.ru/files/users/images/5c/9e/5c9e5cf53a52835b18435a2a3f6e914a.jpg
хотя я не удивлюсь, если для тебя это норма :lol:

§ 74
Re: Образование и воспитание
74


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 3889
Регистрация: 06.09.11
Отправлено: 12.05.17 - 14:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В каких странах можно свободно пукать за столом ...

Педантичные немцы не вредят своему здоровью, поэтому выпускают газы при первой же возможности, в театрах, за праздным столом и т .д. В ихних чтивах многократно и черным по белому написано, что если сдерживать газы - это плохо отразится на здоровье, ну, у нас трехэтажный мат при детях норма, а у них - пукать .

Пукнул - значит накушался досыта. А как хозяева узнают, что их гость наелся?

Словам в Индии не очень верят, а вот звуку "пу-у-у" верят беспрекословно.

Пукнул гость - хозяева сразу понимают, что он доволен остался застольем, что он им благодарен за щедрый прием.

В Индии пукнуть - значит отблагодарить.

Они сидят за стоом и рыгают и, простите, пукают мягко говоря тоже там же, где и едят. А что, это у них в порядке вещей! И если за столом кто-то пукнул, то никакой финн не обратит на него внимания-ведь это норма

У народа Канады - Инуитов принято пукать после трапезы, это их способ восхищения вкусной едой
Профайл

* Доктор СИЗО
Re: Образование и воспитание
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3186
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 12.05.17 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
74:
Они сидят за стоом и рыгают и, простите, пукают мягко говоря тоже там же, где и едят. А что, это у них в порядке вещей! И если за столом кто-то пукнул, то никакой финн не обратит на него внимания-ведь это норма

У народа Канады - Инуитов принято пукать после трапезы, это их способ восхищения вкусной едой

-у казахов есть правило отрыжки....за хорошую отрыжку, если все гости услышали твою отрыжку....можно было жеребенка или коня - двухлетку получить в подарок от хозяйна застолья...))))
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112
Re: Образование и воспитание




Отправлено: 12.05.17 - 14:54 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
стопитцот:
там ещё и ноги на стол кладут

По моему они там и спят в ботинках, в кино по крайней мере всегда это показывают..
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