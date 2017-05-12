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≡ Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать		Новые сообщения • Поиск
 
 
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§ NG.kz
Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем политизировать
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28172
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 13:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
99 процентов наших граждан помнят День Победы 9 Мая. Мы все этот праздник очень сильно любим и уважаем - это самое главное. Все остальное, я думаю, исходит от политики. Главная идеология в том, что мы любим и помним этот праздник и каждый год его отмечаем. Каждый год Глава государства к Вечному огню приносит цветы, поздравляет ветеранов
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андрей
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 14:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот в этом и есть вся сущность игры в демократию , каждый сам для себя выбирает , но Я считаю , что кому то , что то должно быть ближе ......А если его расчёты не совпадают с личным мнением ????

45
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Медный:
Тут как я понимаю готовятся переименовать Карбышева в Жанибек Шакшакулы.

Цитата:
Доктор СИЗО:
- останься Карбышев в живых, интересно в какой части он бы оказался(((((( а так, получается, немцы оказали ему услугу....возведя в Герои Советского Союза....

Цитата:
112:
Тупизм..
Ленточка вообще при чем?
Хоть голубая хоть оранжевая?
Главное память, пока живы..
Следующие поколения уже к войне будут относиться как мы к войне 1812го года..
То есть никак..

* Victor Yang
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8424
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.05.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
было время:
то есть НУРСУЛТАН АБИШЕВИЧ умышленно предстал 7 мая 2017 года с ГЕОРГИЕВСКОЙ"ГВАРДЕЙСКОЙ" ленточкой на параде?

Не было у него никакой ленты в этом году.
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* Доктор СИЗО
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Доктор СИЗО


(Пользователи)
Сообщений: 3186
Регистрация: 04.09.15
Отправлено: 12.05.17 - 15:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
45:

што вы этим хотели сказать....собрали в кучу наши комментарии...язык отсох или к одному месту прилип?(((((
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§ Макарыч
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...
Макарыч


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 487
Регистрация: 19.10.12
Отправлено: 12.05.17 - 15:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Министр напомнил, что символом Великой Отечественной войны георгиевская ленточка стала в начале 2000-х годов, при этом она не была символом с 1941 по 1945 год.

Логично. В эти годы день Победы не отмечали ;)))
Но Орден Славы все таки эта лента украшала. А, поскольку, Орденом Славы не награждались офицеры, а только рядовые, сержанты и старшины за личную доблесть, то, понятно, что у солдат это была самая престижная боевая награда (не считая Героя Советского Союза, конечно). Поэтому данная ленте не могла не ассоциироваться у солдат с войной и с победой в ней
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112
Re: Абаев о бирюзовых и георгиевских ленточках: Давайте не будем...




Отправлено: 12.05.17 - 15:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ленточки и все такое, это идеология президентов некоторых стран, которые ничего кроме них собственно народишку не могут предложить, дабы сплотить его..
Вообще война сплачивает, сейчас пытаются память какую то внушить, как буд то это мы воевали, а не советские люди за свою Родину..
Потому что народишко в нищете в таможенном союзе разобщен, озлоблен и кидается друг на друга внутри стран таможенного союза..
Крым и Украина еще какое то время нас посплачивают, но потом, когда мы увидим что толка от этого нам никакого, опять начнем что то там нехорошее делать..
Сирия сплачивает, но не так как хотелось бы, нужно постоянно что то новое придумывать.
Пока голубые ленточки как вариант..
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