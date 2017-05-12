Медный:

Тут как я понимаю готовятся переименовать Карбышева в Жанибек Шакшакулы.

Доктор СИЗО:

- останься Карбышев в живых, интересно в какой части он бы оказался(((((( а так, получается, немцы оказали ему услугу....возведя в Герои Советского Союза....

112:

Тупизм..

Ленточка вообще при чем?

Хоть голубая хоть оранжевая?

Главное память, пока живы..

Следующие поколения уже к войне будут относиться как мы к войне 1812го года..

То есть никак..