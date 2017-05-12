112 Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом.. #848







Отправлено: - 10:45 А со сдачи 2 процента от заявленного дохода.

В том году пытались еще социалку , то есть впаяли, получалось 6 процентов все вместе.

В этом году отменили.

В том году полтора ляма заявил, 100 тысяч вроде отдал.

В этом году 2 миллиона, по налогам что то тысяч 60 что ли..

С пенсионкой как вроде, а вот нашел, налог с доходов 20 000

Потом в Правительство для граждан пенсионка 29 000.

Социалка 5 325

И опять Правительство для граждан социалка 14676.

Ну плюс налог коммерческий с квартиры с одной если то 5 000 в марте..