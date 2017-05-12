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≡ Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 57 из 57«1...555657
Все просто
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 12.05.17 - 07:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А надо?

А ка же. Прибыль получаешь, налог с прибыли или вмененку. А потом перед пенсией будеш всякие билетики, да талончики искать.Цитата:
211:
Выбираем затирку, для верха выбрал Жасмин

А зачем церезитовкую, она же дорогая.

112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 12.05.17 - 09:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
зачем церезитовкую, она же дорогая.

Это то что было в магазине в Рудном.
А прибыль с ремонта что ли?
Нет конечно, такого не бывает.
Если только с квартиры..

Все просто
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 12.05.17 - 10:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
А прибыль с ремонта что ли?
Нет конечно, такого не бывает.

Т.е на добровольных началах. Гуманитарная помощь, скажем так.

§ Добринцофф
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5210
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.05.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
112:
светлую назад не приняли, потерял около 9ти тысяч тенге..

А чё не приняли,я сдавал отстатки принимают вроде.
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112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 12.05.17 - 10:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
сдавал отстатки принимают вроде.

Я 25го декабря плиткой еще тарился, сказали бухгалтерия ихняя не пропустит, хотя могли наверно поменять..

112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 12.05.17 - 10:19 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
добровольных началах. Гуманитарная помощь, скажем так.

Не, сейчас налоговая стала никакая какая то...
Я даже за помощь им сую деньги, они помогают постоянно мне то с бумагами, то с путаницей какой то, не берут и все..
Мне уже неудобно как то..

Все просто
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 12.05.17 - 10:35 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
А чё не приняли,я сдавал отстатки принимают вроде.

Принимают или меняют, по моему ящик на ящик.

112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 12.05.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А со сдачи 2 процента от заявленного дохода.
В том году пытались еще социалку , то есть впаяли, получалось 6 процентов все вместе.
В этом году отменили.
В том году полтора ляма заявил, 100 тысяч вроде отдал.
В этом году 2 миллиона, по налогам что то тысяч 60 что ли..
С пенсионкой как вроде, а вот нашел, налог с доходов 20 000
Потом в Правительство для граждан пенсионка 29 000.
Социалка 5 325
И опять Правительство для граждан социалка 14676.
Ну плюс налог коммерческий с квартиры с одной если то 5 000 в марте..

112
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..




Отправлено: 12.05.17 - 10:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:

Принимают или меняют, по моему ящик на ящик.

Я им и принес, ящик и 9 плиток, ну хотя бы ящик поменяли, там 15 плиток, нет, не поменяли.

§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 2090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.05.17 - 14:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Покупаем за 17 тысяч унитаз Санита Кама..
Профайл

§ 211
Re: Все что касается ремонта квартир, домов, стройки, делимся всяким опытом..
211


(Пользователи)
Сообщений: 2090
Регистрация: 25.07.15
Отправлено: 12.05.17 - 14:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
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