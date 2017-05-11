Цитата: 112:

Ну вот, Женьминьби девальвировался немного к доллару и как я и говорил, после праздников жду 323-328..

Хотя..

Но 324 само то..

Эх, жаль бабла не было по 307 накупить..

Опять мимо,сёдня уже 12-ое после праздников ,курс 316

