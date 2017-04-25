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§ NG.kz
Разметка напротив "Дома детского творчества"
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 25.04.17 - 10:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня ночью (25.04.2017) нанесли разметку по ул. Алтынсарина. Теперь очень "удобно" стало заезжать и выезжать с парковки.
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* dandiv
Re: Разметка напротив "Дома детского творчества"
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 382
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 27.04.17 - 09:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Интересно... сейчас обратил внимание, по Алтынсарина двойную сплошную разметку пазакрашивали черной краской возле Версаля, института повышения квалификации, Аймака, остановки Спортзал :-( Нафига это сделали? Те, кто рисует разметку забыли сделать прерывистую или кто-то самолично закрашивал черной краской разметку, чтобы легче было выезжать-заезжать???
Профайл

§ лимон
Re: Разметка напротив "Дома детского творчества"
лимон


(Пользователи)
Сообщений: 376
Регистрация: 21.11.16
Отправлено: 27.04.17 - 09:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
dandiv:
двойную сплошную разметку пазакрашивали черной краской

просто у рисовальщиков кончилась прерывистая разметка, вот и фигачат все сплошной :lol:
Профайл

* dandiv
Re: Разметка напротив "Дома детского творчества"
dandiv


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 382
Регистрация: 03.12.09
Отправлено: 27.04.17 - 09:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
лимон:
просто у рисовальщиков кончилась прерывистая разметка, вот и фигачат все сплошной

Аплодирую стоя!!! :lol: :lol: :lol:
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Гость
Re: Разметка напротив "Дома детского творчества"




Отправлено: 01.05.17 - 00:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Одним не знающим пдд на дорогах меньше будет.

У тебя машинка сломалась?

Бывалый
Re: Разметка напротив "Дома детского творчества"




Отправлено: 12.05.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вы спрашивали?
Мы отвечаем:
https :// cloud.mail.ru/public/B47Z/2bc85F1s7
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