NG.kz Разметка напротив "Дома детского творчества"



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 28168

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:29 Сегодня ночью (25.04.2017) нанесли разметку по ул. Алтынсарина. Теперь очень "удобно" стало заезжать и выезжать с парковки.

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