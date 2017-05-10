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§ NG.kz
Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пишет «Российская газета», в случае принятия поправок в статью 37 Уголовного кодекса о необходимой обороне, понятие «превышение пределов самообороны» может вообще исчезнуть. Если, конечно, обороняться человеку придётся на своей территории.
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Kairat stayer
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 11:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Victor Yang


Ответы, видимо каждый человек трактует по своему, порожняк-возможно и широкое понятие для отдельных товарищей, которые при обсуждениях зачастую занимают позицию адвоката (защиты, выгораживают и.т.д.).
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