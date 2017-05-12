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§ NG.kz
Об усиленной проверке документов в Астане высказался Абаев
NG.kz

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Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Данный вопрос Даурен Абаев затронул в рамках проекта "Открытый диалог" на телеканале "Хабар". Отметим, с 10 по 31 мая в Астане пройдет оперативно-практическое мероприятие "Правопорядок", в ходе которого предусмотрена усиленная проверка документов.
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Re: Об усиленной проверке документов в Астане высказался Абаев




Отправлено: 12.05.17 - 11:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
И кстати, лучше не говорить что ты мусульманин..
Говорите атеист.
Но при доскональной проверке это не поможет, но обрезание будут проверять выборочно, авось повезет..
Еще можно говорить что ты тенгринианец, сейчас вроде у нас эту веру до 2050го года будут стараться ввести..
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