112 Re: Об усиленной проверке документов в Астане высказался Абаев #1







Отправлено: - 11:04 И кстати, лучше не говорить что ты мусульманин..

Говорите атеист.

Но при доскональной проверке это не поможет, но обрезание будут проверять выборочно, авось повезет..

Еще можно говорить что ты тенгринианец, сейчас вроде у нас эту веру до 2050го года будут стараться ввести..