112 Re: Назарбаев подписал закон об изменении модели финансирования... #3







Отправлено: - 18:57 Манезов и всяких Чиншайло не будут уже пачками набирать или будут?

И как это отразится на нашем костанайском клубе Тобол, игроки которого сплошь иностранный бэушный хлам не второго, а даже третьего сорта?