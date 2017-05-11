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§ NG.kz
Назарбаев подписал закон об изменении модели финансирования казахстанского спорта
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 11.05.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главой государства подписан закон Республики Казахстан "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам физической культуры и спорта", направленный на совершенствование системы финансирования спорта
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* drakon
Re: Назарбаев подписал закон об изменении модели финансирования...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.05.17 - 15:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот и внучкА - пристроили... :lol:
Профайл

ВЧК
Re: Назарбаев подписал закон об изменении модели финансирования...




Отправлено: 11.05.17 - 18:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
законопроект предусматривает норму, запрещающую футбольным клубам платить иностранным игрокам деньги из государственного бюджета.
Правильный закон! Кто желает смотреть игру с участием гастарбайтера пусть оплачивает из собственного кармана

112
Re: Назарбаев подписал закон об изменении модели финансирования...




Отправлено: 11.05.17 - 18:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Манезов и всяких Чиншайло не будут уже пачками набирать или будут?
И как это отразится на нашем костанайском клубе Тобол, игроки которого сплошь иностранный бэушный хлам не второго, а даже третьего сорта?

Асема
Re: Назарбаев подписал закон об изменении модели финансирования...




Отправлено: 12.05.17 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот это очень верное решение, ранжированное финансирование приведет к экономии бюджету.
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