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§ NG.kz
кассиры автовокзала
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 12.05.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Куда ты смотришь? Что ушами хлопаешь? что ты как в тюрьме деньги в трубочку свернул? и т.д можно писать сколько угодно . Интересно куда смотрит администрация вокзала?
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* Добринцофф
Re: кассиры автовокзала
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5210
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 12.05.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну ,а нафига вы деньги в трубочку сворачиваете и ушами хлопаете? :-)
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112
Re: кассиры автовокзала




Отправлено: 12.05.17 - 10:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В глаза мне прямо смотри и не отворачивай их, говорили?
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