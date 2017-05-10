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§ NG.kz
Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
NG.kz

Я робот
(Пользователи)
Сообщений: 28168
Регистрация: 20.12.07
Отправлено: 10.05.17 - 19:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Как пишет «Российская газета», в случае принятия поправок в статью 37 Уголовного кодекса о необходимой обороне, понятие «превышение пределов самообороны» может вообще исчезнуть. Если, конечно, обороняться человеку придётся на своей территории.
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Kairat stayer
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 10:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
Друг, прояви сердобольность к детям Денисовского интерната.


В Денисовке с хлебом проблемы? Что за интернат?

Бывалый
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
что не запрещено законом - то разрешено.

Вот это - твой вывод.
Но ты тут же приписываешь его мне:
Цитата:
Все просто:
Судя по твоим понятиям - "убивать же закон не запрещает ", т.е разрешает.

Ну и кто же тут
Цитата:
Все просто:
мастер по искажениям и изворотам

?
Цитата:
Все просто:
ты на вопрос ответь : если не дай бог к тебе в дом вломятся, бежать будешь(как ты выше сказал), и семью на откуп отдашь?

Нет конечно.
С чего ты взял что побегу?
Обороняться надо.
Сразу обороняться.
А не потом нападать.
Разницу между необходимой обороной и нападением на нападающих ты не понимаешь?
Как только ты начинаешь нападать - ты переходишь грань необходимой обороны. Точка.
То есть к примеру:
К тебе постучали.
Ты открыл.
К тебе начали ломиться в хату против твоей воли.
Ты любым доступным способом выставляешь нападающего за дверь.
Это - необходимая оборона.
Но если после этого вместо того чтобы захлопнуть дверь вышел из хаты и начал добивать нападавшего - это уже никакая нахрен не необходимая оборона. Это в чистом виде нападение, и если ты не дай бог убьешь при этом нападавшего - справедливо пойдешь под суд как убийца.
Что тебе тут непонятно?

Все просто
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 10:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:

В частности, анализ горячего питания за март 2017 года показал несоответствие фактического рациона детей перспективному меню, согласованному с управлением защиты прав потребителей по Денисовскому району. В меню на зимне-весенний период в обед не были включены салаты из вареных и свежих овощей, блюда из творога, фрукты. Воспитанникам детского сада в расчете на одного ребенка ежемесячно не выдавались в требуемых количествах молоко, яйцо, мясо, рыба, сметана, сыр, соки и картофель.

§ Victor Yang
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8416
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.05.17 - 10:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
малоимущим слоям населения, электронные карточки в текущем году будут выдавать?

А тебя это вообще, каким боком касается? Ты зачем российским малоимущим в рот заглядываешь? По части "осведомления" - я тебе посоветую - ищи информацию в нескольких источниках.
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112
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 10:28 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ты зачем российским

Начинается..
Руки прочь от России и тд..
По теме товарищи россияне, тема о России как раз, иначе предъявы кидайте к НГ..

Kairat stayer
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 10:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
А тебя это вообще, каким боком касается? Ты зачем российским малоимущим в рот заглядываешь? По части "осведомления" - я тебе посоветую - ищи информацию в нескольких источниках.


Советчик, я всегда в нескольких источниках смотрю, ты за себя отвечай и не кипятись, данную новость выставил на общее обозрение 74, мы просто обсуждаем, кроме того он же про наши нанотехнологии выставил заметку, какие могут быть обиды? Или они по различным нано и другим разработкам впереди планеты всей?

Kairat stayer
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 10:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
В частности, анализ горячего питания за март 2017 года показал несоответствие фактического рациона детей перспективному меню, согласованному с управлением защиты прав потребителей по Денисовскому району. В меню на зимне-весенний период в обед не были включены салаты из вареных и свежих овощей, блюда из творога, фрукты. Воспитанникам детского сада в расчете на одного ребенка ежемесячно не выдавались в требуемых количествах молоко, яйцо, мясо, рыба, сметана, сыр, соки и картофель.


Откуда это? Разговор за хлеб же вели.

§ Victor Yang
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8416
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.05.17 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
я всегда в нескольких источниках смотрю

И выбираешь самый желтушный, где больше гадости написано? Вот скажи, как ты нашел новость про больницу?
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Мухожук
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 10:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А чебурекам то какое дело?

Kairat stayer
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 10:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
И выбираешь самый желтушный, где больше гадости написано? Вот скажи, как ты нашел новость про больницу?


Я же тебя ранее попросил вежливо, порожняк не гнать, какие это гадости, это правда, с какой стати я обязан или должен тебе что то говорить. Отвечу твоими словами: А тебя это вообще, каким боком касается?

Бывалый
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Все просто:
В частности, анализ горячего питания за март 2017

Ну чо ты тянешь сюда этот боян?
Там родители деньги не сдают на питание своих чад.
Руководитель детсада там виноват лишь в том, что сжалился и принимал детишек родителей, не имеющих денег на обеспечение нормального питания своего чада.
Не надо было ему принимать этих детишек - пусть бы сначала родители изыскали необходимые деньги.
А в примере с горбольницей государство обязано деньги на питание больных давать.
Ты вообще не в тему пишешь.
Ты вообще с головой своей дружишь? А пользуешься ею?

§ Victor Yang
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 8416
Регистрация: 08.08.10
Отправлено: 12.05.17 - 10:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Kairat stayer:
вежливо, порожняк не гнать

Ага - очень вежливо. Что ты имеешь ввиду под "порожняком"? Слишком широкое это понятие.
Цитата:
Kairat stayer:
с какой стати я обязан или должен тебе что то говорить.

Собственно, ты ответил на мой вопрос.
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Бывалый
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 10:55
Комментарий удален модератором.

Все просто
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 11:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Бывалый:
Ты вообще с головой своей дружишь? А пользу

Я нет. Нам достаточно одного БЫВАЛОГО, с дружной головой. Цитата:
Бывалый:
Ну чо ты тянешь сюда этот боян?

Тише будь. Ответ был на гуманитарную помощь. Что не понятно? Цитата:
Kairat stayer:
Откуда это? Разговор за хлеб же вели.

Дорогой мой, какая разница хлеб это, или не хлеб. Люди нуждаются в помощи, прояви свою гражданскую позицию - помоги людям.

Все просто
Re: Россиянам разрешат защищать свой дом с кулаками и оружием




Отправлено: 12.05.17 - 11:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Ага - очень вежливо. Что ты имеешь ввиду под "порожняком"

Да они с Бывалым однополчане - оба по мурке шпарят.
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