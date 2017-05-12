NG.kz кассиры автовокзала



Я робот

(Пользователи) Сообщений: 28168

Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 10:53 Куда ты смотришь? Что ушами хлопаешь? что ты как в тюрьме деньги в трубочку свернул? и т.д можно писать сколько угодно . Интересно куда смотрит администрация вокзала?

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