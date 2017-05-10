Цитата: Все просто:

что не запрещено законом - то разрешено.

Вот это - твой вывод.

Но ты тут же приписываешь его мне:

Цитата: Все просто:

Судя по твоим понятиям - "убивать же закон не запрещает ", т.е разрешает.

Ну и кто же тут

Цитата: Все просто:

мастер по искажениям и изворотам

?

Цитата: Все просто:

ты на вопрос ответь : если не дай бог к тебе в дом вломятся, бежать будешь(как ты выше сказал), и семью на откуп отдашь?

Нет конечно.

С чего ты взял что побегу?

Обороняться надо.

Сразу обороняться.

А не потом нападать.

Разницу между необходимой обороной и нападением на нападающих ты не понимаешь?

Как только ты начинаешь нападать - ты переходишь грань необходимой обороны. Точка.

То есть к примеру:

К тебе постучали.

Ты открыл.

К тебе начали ломиться в хату против твоей воли.

Ты любым доступным способом выставляешь нападающего за дверь.

Это - необходимая оборона.

Но если после этого вместо того чтобы захлопнуть дверь вышел из хаты и начал добивать нападавшего - это уже никакая нахрен не необходимая оборона. Это в чистом виде нападение, и если ты не дай бог убьешь при этом нападавшего - справедливо пойдешь под суд как убийца.

Что тебе тут непонятно?