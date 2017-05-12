drakon Re: Моя Деревенька и её окрестности. #5627





(Полноправные пользователи) Сообщений: 10722

Регистрация: 31.07.10 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:31 Вот этот ряд могил - для кремированных.



Тут и моя где - то будет. Может только

в другом ряду.А може и в этом...