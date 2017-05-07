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≡ Моя Деревенька и её окрестности.		Новые сообщения • Поиск
 
 
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Страница 375 из 376«1...373374375376»
Куратор темы: drakon
Вайпер
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 07.05.17 - 12:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нет - в основном ВОР серию давали так некие неумные :-o набрали кто поумней :lol: наоборот ждали пока другая пойдёт серия . В соседнем дворе у мужика лет 40 СЕХ серия на джипе . Но он у него подготовлен под непролазные дебри ; шнорхель лифтован . :-x

§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.05.17 - 12:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С Великим Праздником!

Господа!!!... :oops:

[Исправлено: drakon, 09.05.2017 - 12:10]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.05.17 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня провёл свой Ежегодный - Ритуал.
Съездил в Райцентр - на кладбище,посетил

могилу 14-ти неизвестных руссктх солдат.
Поклонился им,сказал СПАСИБО и поставил
свечу...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.05.17 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Когда я подошёл к могиле,увидел,что

кто то уже был тут.Стояла свеча, и на
могиле лежали красные Розы. И ещё,что
сразу бросилось в Глаза это

Георгиевская лента и лента флага России.
Вчера Европа отмечала День Освобождения
Европы от фашизма.Может в рамках этого
мероприятия они посетили и вспомнили
наших СОЛДАТ...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 09.05.17 - 18:03 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А в этом ряду - могилы Интернациональные

Есть тут и Югославы и Поляки,Французы и
Чехи.Весь Мир - вносил свой вклад в Победу...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.05.17 - 19:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наконец - то снял себе Гараж в 100 метрах

от моего дома.В месяц стоит 50 Евро... :lol:
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112
Re: Моя Деревенька и её окрестности.




Отправлено: 10.05.17 - 19:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Я снимаю один гараж за 4 евро для барахла, потом свой гараж для барахла, плюс стоянка для машины в месяц 11 или 12 евро..

§ Добринцофф
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений: 5207
Регистрация: 16.05.11
Отправлено: 10.05.17 - 20:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Наконец - то снял себе Гараж в 100 метрах
от моего дома.В месяц стоит 50 Евро...

В затоболовке сдаю за 17евро.
Не пойму ,а зачем немцу гараж?
У меня дома есть гараж,я машину туда загоняю только зимой и то не каждый день ,а когда температура ниже 30 опускается,а так для всякого хлама в основном.
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.05.17 - 20:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добринцофф:
Не пойму ,а зачем немцу гараж?

А когда бензин дешевеет,нкуплю 20
канистр про запас... :lol:
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 10.05.17 - 20:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот моя Парковка,во дворе от белой

линии.Стоит 5,11 Евро.Канистры тут-
не поставишь... :oops:

[Исправлено: drakon, 10.05.2017 - 20:33]
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.05.17 - 21:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наше кладбище расположено прямо в центре

Деревни. Это здание называется - Капелла.
В нём отпевают покойников. В здании
имеются WC. Мужское и Женское. Также
помещения для хранения инструментов...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.05.17 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот такие Ёмкости для воды. А также инструмент

для полива цветов и деревьев. Нет сил-
вези на тележках...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.05.17 - 21:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Место для раздельного сбора и хранения мусора.

Отдельно обрезки кустов и деревьев,другой
мусор. Вывозится всё 1 раз в неделю...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 11.05.17 - 23:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это семейная могила. Насчитал я там 7 захоронений.

Первое датировано 1902 годом...
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§ drakon
Re: Моя Деревенька и её окрестности.
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений: 10722
Регистрация: 31.07.10
Отправлено: 12.05.17 - 00:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это тоже семейная могила,но уже -

захоронения начала 50-х годов...
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