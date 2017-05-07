Добринцофф Re: Моя Деревенька и её окрестности. #5618





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 5207

Регистрация: 16.05.11 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 20:21 Цитата: drakon:

Наконец - то снял себе Гараж в 100 метрах

от моего дома.В месяц стоит 50 Евро...

В затоболовке сдаю за 17евро.

Не пойму ,а зачем немцу гараж?

У меня дома есть гараж,я машину туда загоняю только зимой и то не каждый день ,а когда температура ниже 30 опускается,а так для всякого хлама в основном.